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Рубрика: Культура

Кузбасские врачи оценили рисунки коллеги из "красной зоны"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 181(8532)
Выставка, организованная кемеровским филиалом "РГ", переехала из Мысков в Белово. Это уже девятый по счету кузбасский город, в котором графические работы Руслана Меллина вызывают неподдельный интерес. И у тех, кто работал в ковидарии, и у тех, кому пришлось побывать там в качестве пациентов.
Пациенты могут узнать врачей, спасших им жизнь, по их глазам на рисунках Руслана. Фото: Предоставлено Русланом Меллиным Пациенты могут узнать врачей, спасших им жизнь, по их глазам на рисунках Руслана. Фото: Предоставлено Русланом Меллиным
Пациенты могут узнать врачей, спасших им жизнь, по их глазам на рисунках Руслана. Фото: Предоставлено Русланом Меллиным

- В ковидный госпиталь мы попали одними из первых, всей семьей - я, моя тридцатилетняя дочь и десятилетняя внучка, - вспоминает новокузнечанка Валентина Зычкова. - Врачи нам прямо сказали: "Вы у нас первые пациенты, будем вас лечить и учиться". Как ни странно, это вызвало доверие, страха не было. Была уверенность, что ты не один, тебя не бросят, обязательно спасут. Людей, которые нас вылечили, я сейчас смогу узнать только по глазам, как это изображено на рисунках Руслана. Уже потом мы с дочкой узнали: спасли нас врачи-анестезиологи-реаниматологи родильного дома N5 Дмитрий Николаевич Балахнин и Елена Федоровна Александрова. А еще медсестры Женя, Наташа, Саша. Они работали слаженно, все делали вовремя, решения принимали быстро. У каждого - "скафандр", по трое перчаток на руках, запотевшие очки, а они целый день рядом - с катетерами и капельницами.

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
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В Новокузнецке представитель городского отдела культуры вручила Руслану благодарственное письмо за реалистичное отражение самоотверженного и подвижнического труда медработников в борьбе с коронавирусной инфекцией. Из южной столицы Кузбасса выставка отправилась в Междуреченск. В числе первых ее посмотрел главврач местной больницы Алишер Баховудинов.

- Некоторые рисунки аллегоричны, но именно это и ощущают медики, работающие в "красной зоне", где основной критерий успеха твоей работы - выжившие больные, - подчеркнул доктор.

По его мнению, очень точное попадание художника - изображенный на одной из работ переполненный санпропускник. Изможденные люди ждут госпитализации. В первую волну скорые зачастую доставляли их по ночам, а некоторых болезнь настигала прямо в очереди.

Автор работ, еще весной приглашенный на должность заведующего отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии в республиканскую клиническую больницу столицы Хакасии города Абакана, снова в "красной зоне". Эта вахта у него уже пятая по счету. Руслан и его коллеги работают в режиме ЧС. Под ковидарий отдано семь этажей восьмиэтажного корпуса. Тяжелых больных коронавирусом очень много, свободных коек в стационаре не бывает. Так что вся плановая помощь "не по профилю" приостановлена. Поговорить с корреспондентом "РГ" Руслану удалось перед началом очередной 12-часовой смены. Он один из двух дежурных врачей, которые следят за состоянием почти семи сотен человек.

Руслан Меллин: Я хочу, чтобы как можно больше людей увидело и узнало правду о пандемии. Фото: Александр Сусоев

В свободное время, которого почти нет, Меллин сделал всего два рисунка. На первом - один из самых тяжелых больных, на втором - установка, обеспечивающая клинику медицинским кислородом. Газификатор, на который в клинике, можно сказать, молятся, работает на пределе мощности. Агрегат, весь в облаках пара, предстает на рисунке доктора символом спасения.

- Поначалу я хотел уловить то, что меня больше всего поразило, поймать эмоции, состояние коллег и больных, а теперь стремлюсь погрузиться в тему более глубоко. Доступными средствами передать всю тяжесть ситуации, - поясняет Руслан. - Но главная цель - чтобы как можно больше людей увидело и узнало правду о пандемии. Которая стала для всех нас новой реальностью.

Тем временем

Несколько работ хирурга включено в виртуальную экспозицию престижной швейцарской арт-галереи. Уже есть и желающие приобрести ряд рисунков. А еще Руслан подал заявку на конкурс, объявленный музеем Люксембурга.

Газификатор, на который в клинике, можно сказать, молятся, работает на пределе мощности. Фото: Предоставлено Русланом Меллиным
В регионах Культура Арт Живопись Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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