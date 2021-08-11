На Алтае нашли останки школьницы, пропавшей семь лет назад

В Алтайском крае в реке Черемшанка обнаружили останки костей человека и личные вещи. Как сообщили в СУ СК РФ по региону, не исключено, что страшная находка может поставить точку в поисках пропавшей школьницы, которая исчезла более семи лет назад.

- Для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года девочки назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве, добавив, что в данный момент по факту обнаружения останков проводится доследственная проверка.

Школьница исчезла в марте 2014 года в Новоалтайске: она возвращалась с дополнительных занятий вместе с подругой. Пропавшей оставалось пройти до дома примерно 200 метров. Из каких-либо преград на пути у ребенка был небольшой пешеходный мост через речку.