Прилетающих в Норильск и Дудинку пассажиров посадят на карантин

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указ о мерах против распространения COVID-19. Новые ограничения введены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, проинформировала сегодня пресс-служба правительства региона.

С 12 августа пассажиры, прилетающие в Норильск и Дудинку, обязаны в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест. До получения результатов анализов гражданам предписано соблюдать карантин по месту жительства.

Исключение сделано для привитых от коронавируса и для переболевших этой инфекцией не более шести месяцев назад. Также освобождаются от необходимости сдавать анализы вахтовики, поскольку они, согласно решению Роспотребнадзора, обязаны вакцинироваться.