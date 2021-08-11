Сибирские кардиохирурги будут делать операции с помощью нейросети

Установить искусственный клапан в сердце кардиохирургам поможет искусственный интеллект. Кемеровские и томские ученые, получив грант Российского научного фонда (РНФ), разработали алгоритм, который позволяет снизить вероятность погрешностей при проведении операций.

Хирургическое вмешательство - зачастую единственный вариант лечения смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таких, например, как стеноз аорты, когда отверстие в клапане сужается из-за срастания стенок сосуда, и кровь не поступает туда в нужном объеме. Искусственный клапан аорты, если установить его правильно, поможет решить проблему. Чтобы имплантат был доставлен по сосудистому руслу в нужное место, хирурги обычно используют контрастные вещества. Но применяются они в минимальном объеме - из-за токсичности. А потому полноценно контролировать процесс установки клапана на экране ангиографа в таких условиях очень сложно.

Новый алгоритм работает на протяжении всей операции в режиме реального времени. Сверхточная нейросеть - математическая модель, способная распознавать определенные объекты на медицинских изображениях. Для ее обучения ученые использовали видеозаписи операций. И теперь нейросеть выстраивает оптимальную стратегию размещения имплантата.

Точность выбора, который делает искусственный интеллект, оперативно анализируя изображения с ангиографа, более 95 процентов. Так что новая технология повысит эффективность хирургических манипуляций и значительно снизит риск осложнений после них.

- Мы планируем проверить предложенный алгоритм на разных моделях искусственных сердечных клапанов, чтобы сделать его максимально универсальным. Наша нейросеть позволит создать виртуального робота-помощника, который будет помогать кардиологам при проведении сложных операций, - поясняет завлабораторией новых биоматериалов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Евгений Овчаренко.