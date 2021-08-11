В Алтайском крае потратят полмиллиарда рублей на сельские автобусы

В Алтайском крае до конца года закупят две сотни новых автобусов, чтобы обновить общественный транспорт в городах и селах. В краевом бюджете нашлись на это дополнительные средства.

Полмиллиарда рублей региональные власти направили на закупку подвижного пассажирского состава, работающего на муниципальных маршрутах. Сначала в крае планировали приобрести 118 автобусов для 23 городов и сел. Но, учитывая высокий износ общественного транспорта во многих муниципалитетах, решили увеличить финансирование до 500 миллионов рублей.

- Это позволит купить еще 81 автобус для 33 муниципалитетов, - пояснили в правительстве Алтайского края. - Таким образом, 56 городов и районных центров получат в общей сложности 199 единиц пассажирской техники малой, средней и большой вместимости.

Проблема транспортной доступности не нова для Алтайского края. Во многих муниципалитетах, особенно в сельских, жителям зачастую приходится добираться до отдаленных сел на попутках и перекладных, ведь автобусы здесь просто не ходят.