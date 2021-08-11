В Кузбассе осужден мужчина, лишивший свободы двух женщин

Условный срок получил по приговору суда 24-летний житель Яшкинского района Кузбасса. Его признали виновным в незаконном лишении свободы двух женщин.

Как установили следствие и суд, в марте 2020 года мужчина употреблял спиртное вместе с 45-летней и 34-летней женщинами, находясь в гостях у одной из них. В разгар застолья гость высказал хозяйке и ее подруге претензии: мол, выпивают без него. А потом, решив проучить собутыльниц, заставлял обеих по очереди залезать в подпол и лишал возможности выйти оттуда.

Одна из "испытуемых", уличив момент, позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники освободили женщину. Злоумышленника задержали, он признал вину и сотрудничал со следствием.

- Суд в соответствии с пунктом "ж" части второй статьи 127 УК РФ назначил мужчине в качестве наказания два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.