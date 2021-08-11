В Новосибирске из-за строительства четвертого моста размыло магистраль

В левобережной части Новосибирска из-за повреждения дорожного полотна проезжую часть на улице Станционной сузили на шесть метров. Как сообщили в мэрии города, причиной аварийной ситуации стало строительство четвертого моста через Обь.

Специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии отмечают, что при горизонтально-направленном бурении грунта для обустройства ливневой канализации диаметром 1600 мм промыло дорожную одежду под проезжей частью. В результате образовался провал, который сейчас устраняют аварийные службы.

В настоящее время строительные работы на масштабном объекте приостановлены из-за необходимости ремонта улицы. Сужение автомагистрали произведено в районе домов № 8 и № 10 по улице Станционная. В городской администрации водителей призывают быть особенно внимательными на этом участке и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Справка "РГ"

Концессионное сообщение о строительстве четвертого моста в Новосибирске было подписано с инвестором в декабре 2017 года. Помимо шестиполосного мостового перехода длиной в 1,5 километра проект предполагает возведение транспортных развязок на обоих берегах реки. Общая стоимость проекта на момент подписания концессии составила 40,9 миллиарда рублей, из которых примерно четверть - средства концессионера, 3,9 миллиарда - часть концедента, то есть региона, а 26,3 миллиарда рублей - капитальный грант из федерального бюджета. При этом минимальный гарантированный доход концессионера за 25 лет установлен в размере 47 миллиардов рублей.