В Новосибирской области объявили набор добровольцев-переписчиков

В Новосибирской области готовятся к основному этапу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Как сообщила замруководителя регионального управления Росстата Ирина Новиченко, особое внимание уделяется вопросу подготовки контролеров и переписчиков. Все семь тысяч человек пройдут обучение, из них 5,8 тысячи будут проводить непосредственный опрос населения. Желающие стать переписчиками могут подать заявку в Новосибирскстат до 30 сентября.

В переписи примут активное участие студенты новосибирских вузов - три тысячи человек из пятидесяти колледжей, тринадцати вузов и их филиалов, расположенных в регионе.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате. Можно самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением.

Добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках, проконсультируют граждан по общим вопросам переписи, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на участке или в МФЦ.