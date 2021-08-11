В Новосибирской области объявили набор добровольцев-переписчиков

Новости

Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19 07:59
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом 07:57
Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2" 07:34
Привитый интраназальной вакциной от COVID-19 рассказал об ощущениях 07:30
В Москве уберут все все надземные трубопроводы 07:10
Климатолог предсказала "климатический ад" на Украине 07:09
Кардиолог рассказал, что чувствуют люди за несколько дней до инфаркта 06:56
В США сообщили о новом штамме коронавируса с летальностью до 82% 06:46
В Москве ожидаются небольшой дождь и до 25 градусов тепла 06:13
ВВС России проведут учение с 450 самолетами и вертолетами 06:00
Австралия запретила гражданам выезжать за границу 05:50
После вылета из ЛЧ "Спартак" сыграет в групповой стадии Лиги Европы 05:36
Диетолог рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни 05:21
Гинцбург: За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность 05:05
Ученые выявили причину бессимптомного течения COVID-19 04:49
В Германии машинисты поездов объявили забастовку на двое суток 04:29
Эксперты назвали главные опасности для детей на детских площадках 03:49
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами 03:35
Ученый назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны 03:18
Гинцбург: Детский "Спутник V" могут зарегистрировать в сентябре 02:48
В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 07:19
Рубрика: Власть

В Новосибирской области объявили набор добровольцев-переписчиков

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 181(8532)
В Новосибирской области готовятся к основному этапу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Как сообщила замруководителя регионального управления Росстата Ирина Новиченко, особое внимание уделяется вопросу подготовки контролеров и переписчиков. Все семь тысяч человек пройдут обучение, из них 5,8 тысячи будут проводить непосредственный опрос населения. Желающие стать переписчиками могут подать заявку в Новосибирскстат до 30 сентября.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян

В переписи примут активное участие студенты новосибирских вузов - три тысячи человек из пятидесяти колледжей, тринадцати вузов и их филиалов, расположенных в регионе.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате. Можно самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением.

Добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках, проконсультируют граждан по общим вопросам переписи, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на участке или в МФЦ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2"
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы
Шойгу назвал самую страшную угрозу для России
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами
В США сообщили о новом штамме коронавируса с летальностью до 82%
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации