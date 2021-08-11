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Рубрика: Власть

В Новосибирской области потратят миллиард рублей на социальные задачи

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Дополнительный миллиард рублей из федерального бюджета получила Новосибирская область. Губернатор Андрей Травников на внеплановом совещании обсудил с депутатами заксобрания региона и Совета депутатов Новосибирска актуальные проблемы, на решение которых в первую очередь будут направлены эти средства.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава региона отметил, что в конце июля при поддержке депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Жукова область получила субсидию на поддержку бюджета.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Сумма приличная - миллиард рублей, - подчеркнул губернатор. - Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах.

По словам депутата заксобрания Дмитрия Козловского, от жителей поступает очень много наказов по отсыпке дорог частного сектора. Депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин поддержал предложение, обратив внимание на то, что для областного центра крайне важен ремонт тротуаров.

Андрей Травников отметил своевременность предложений. Ремонт магистральных, основных дорог ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" или за счет выделенных Новосибирску дополнительных средств. При этом, дороги частного сектора и тротуары не входят в эти программы.

Глава области предложил решить эту проблему с помощью программы наказов и дополнительного источника финансирования.

Участники совещания также одобрили выделение средств на приобретение оборудования для школ.

- У нас большинство школ и детских садов строится в графике или с опережением. И может получиться нехорошая ситуация: строители свою часть работы закончили, а без оборудования школу или детский сад запустить нельзя. При вашей поддержке мы доведем средства до муниципалитетов, чтобы они уже в этом году обеспечили объекты мебелью и оборудованием, - отметил Андрей Травников.

Председатель заксобрания региона Андрей Шимкив считает важным увеличить финансирование строительства служебного жилья в селах для молодых специалистов - врачей, учителей.

Губернатор напомнил, что в регионе - во многом благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания - возобновлена программа строительства служебного жилья. Ежегодно на реализацию программы по решению областных властей выделяется 150 миллионов рублей. Андрей Травников поддержал предложение увеличить финансирование данного направления.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Новосибирской области - министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить срочное решение по итогам заседания регионального правительства, чтобы оперативно довести средства до муниципалитетов - без софинансирования с их стороны.

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