В Томской области поймали шишкарей-нарушителей

На территории Томского лесничества за нарушение сроков и способов сбора кедровой шишки задержаны шесть человек.

В диспетчерскую службу поступило сообщение жителя дачного микрорайона в окрестностях села Магадаево о том, что в ближайшем кедровнике бьют шишку.

Инспекторы государственного лесного надзора совместно с сотрудниками полиции выехали на место предполагаемого правонарушения и взяли с поличным двух местных жителей.

Еще четыре подобных случая было выявлено во время рейдов на территории того же лесничества в Лучановском, Магадаевском и Плотниковском кедровниках.

Заготовка кедрового ореха в южной части Томской области разрешена с 20 августа, а в северных районах - с 25 августа. Механический сбор на территории региона строго запрещен. Разрешается собирать только опавшую шишку в установленные сроки сбора. Кроме того, в кедровые боры нельзя заезжать на автомобилях.

P. S.

За сбор кедровой шишки раньше сроков и созревания нарушителям грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей для граждан, от 1 000 до 2 000 для должностных лиц, от 10 до 20 тысяч - для юридических лиц.