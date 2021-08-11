На Ставрополье участникам экологической акции выдали купоны на ярмарку

В станице Ессентукской Предгорного муниципального округа Ставрополья придумали, как привлечь местных жителей к экологической акции и параллельно рассказать о раздельном сборе мусора и его преимуществах. За рассортированные бумагу, пластик, пищевые отходы и прочий мусор станичники смогли получить специальные скидочные купоны на продовольственную ярмарку.

В ближайшее время в районе планируется обустроить 27 новых площадок и поставить больше 300 новых контейнеров. Фото: Сергей Михеев

Идея провести обмен мусора на продукты принадлежала местному региональному оператору по вывозу мусора, а саму акцию приурочили к Всероссийскому проекту "Марафон зеленых действий". На стадионе "Мечта" в станице из пластика собрали инсталляции и арт-объекты под общим названием "Море человеческой безответственности".

Внимание местных жителей привлечь удалось - сортированный мусор приносили дети, старики, целые семьи. К тому же принимался не только пластик, но и стекло, металл, батарейки и прочее. В результате получилось раздать сотни купонов номиналом по 100 рублей. Сумма небольшая, но за мешок мусора вполне достойная, особенно если учесть, что на местных ярмарках можно совсем недорого купить отличные овощи и фрукты.

Сотни килограммов собранного мусора регоператор после окончания акции вывез на сортировочную станцию. Часть отходов, например стекло и картон, после переработки обретут вторую жизнь.