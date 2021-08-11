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Рубрика: Общество

На Ставрополье участникам экологической акции выдали купоны на ярмарку

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
В станице Ессентукской Предгорного муниципального округа Ставрополья придумали, как привлечь местных жителей к экологической акции и параллельно рассказать о раздельном сборе мусора и его преимуществах. За рассортированные бумагу, пластик, пищевые отходы и прочий мусор станичники смогли получить специальные скидочные купоны на продовольственную ярмарку.
В ближайшее время в районе планируется обустроить 27 новых площадок и поставить больше 300 новых контейнеров. Фото: Сергей Михеев В ближайшее время в районе планируется обустроить 27 новых площадок и поставить больше 300 новых контейнеров. Фото: Сергей Михеев
В ближайшее время в районе планируется обустроить 27 новых площадок и поставить больше 300 новых контейнеров. Фото: Сергей Михеев

Идея провести обмен мусора на продукты принадлежала местному региональному оператору по вывозу мусора, а саму акцию приурочили к Всероссийскому проекту "Марафон зеленых действий". На стадионе "Мечта" в станице из пластика собрали инсталляции и арт-объекты под общим названием "Море человеческой безответственности".

Фото: Ирина Комарова
С тюменца, разделяющего отходы, требуют деньги за вывоз несуществующего мусора

Внимание местных жителей привлечь удалось - сортированный мусор приносили дети, старики, целые семьи. К тому же принимался не только пластик, но и стекло, металл, батарейки и прочее. В результате получилось раздать сотни купонов номиналом по 100 рублей. Сумма небольшая, но за мешок мусора вполне достойная, особенно если учесть, что на местных ярмарках можно совсем недорого купить отличные овощи и фрукты.

Сотни килограммов собранного мусора регоператор после окончания акции вывез на сортировочную станцию. Часть отходов, например стекло и картон, после переработки обретут вторую жизнь.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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