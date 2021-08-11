"Россети" в 2021 году инвестируют 1,5 млрд рублей в электросетевой комплекс Чечни

Обеспечение надежной работы и развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики обсуждалось на рабочей встрече в москве генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, депутата Госдумы РФ, Руководителя оперштаба по развитию электроэнергетики Чеченской Республики Адама Делимханова и министра промышленности и энергетики региона Рустама Шаптукаева.

В обсуждении вопросов модернизации электросетевого комплекса Чечни и повышения надежности энергоснабжения потребителей региона приняли участие исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко и управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.

До 2024 года в республике в рамках реализации программы снижения потерь в электросетях АО "Чеченэнерго" планируется установить около 200 тысяч "умных" счетчиков, реконструировать 1,8 тысяч километров линий электропередачи 10-0,4 кВ и модернизировать 435 трансформаторных подстанций.

Также в повестке встречи были параметры реализации программы модернизации и повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Республики и ситуация с платежами на ОРЭМ.

"В электросетевом комплексе Чеченской Республики продолжаются мероприятия по развитию и модернизации энергообъектов, охватывающие крупнейшие районы. Перспективные рекреационные зоны будут обеспечены необходимой инфраструктурой, что соответствует задачам нацпроекта по развитию туризма в нашей стране. В целом утвержденный объем инвестиций компаний под управлением ПАО "Россети" в регионе в 2021 году превышает 1,5 миллиарда рублей", - отметил Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"