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11.08.2021 13:03
Рубрика: Общество

Почему туристам ограничили доступ к артефактам в дагестанких селах

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Неделя - Юг России № 181(8532)
Лидером среди российских городов, куда граждане намерены отправиться на отдых в августе 2021 года, стала Махачкала, выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, изучивший бронирование своих клиентов с вылетом в августе.
Даже тропы, ведущие к заброшенным горным аулам, увы, небезопасны. Фото: Тимур Алиев/РГ Даже тропы, ведущие к заброшенным горным аулам, увы, небезопасны. Фото: Тимур Алиев/РГ
Даже тропы, ведущие к заброшенным горным аулам, увы, небезопасны. Фото: Тимур Алиев/РГ

Если в прошлом году регион посетили 840 тысяч туристов, то в этом туда собираются более миллиона человек.

Фото: Пресс-служба Правительства Воронежской области
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Туристов, приезжающих в Дагестан, интересует не только купание в Каспийском море - пляжным отдыхом многие уже пресытились. Большую популярность набирают горные маршруты. Особенно привлекают гостей старые заброшенные села, поражающие своей древней архитектурой и самобытностью.

Но тут забили тревогу специалисты. Агентство по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие) было вынуждено закрыть доступ к памятникам культуры в селе Старый Кахиб Шамильского района.

Аул является одним из древнейших поселений на территории Дагестана. Здесь горцы для защиты от завоевателей в VIII - X веках возводили дозорные башни. По преданию, Кахиб был одним из неприступных аулов на Кавказе. Единственным выходом во внешний мир был мост, переброшенный через горную реку.

В Дагнаследии рассказали, что решение приостановить доступ к артефактам связано с ухудшением состояния старинной мечети и башен. Отныне посетителям запрещается вход внутрь этих объектов, которые имеют статус культурного наследия федерального значения.

"Среди основных причин разрушений и потерь объектов культурного наследия, включенных в госреестр, наряду с техногенными и природными факторами, указан антропогенный - сверхнормативный рост посещаемости объектов культурного наследия, оказывающий воздействие как на физическое, так и на внешнее состояние объекта культурного наследия", - пояснили в Дагнаследии.

Фото: Пётр Иванов/wikimedia.org
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Подобные меры могут быть приняты и в селе Гамсутль, расположенном в Гунибском районе. Его сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один человек - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя последним из могикан. Он разводил пчел и принимал редких гостей. В 2015 году Абдулжалила не стало, и село окончательно опустело. Теперь на его живописных улочках можно встретить лишь туристов. Их число с каждым годом растет - Гамсутль стал одной из самых посещаемых достопримечательностей региона.

Но наплыв посетителей может иметь непредсказуемые последствия как для построек, так и для самих гостей.

"Где гарантия, что в один день под кем-нибудь не рухнет пол или на кого-то не упадет крыша старого дома? Я полагаю, что экскурсоводы не должны разрешать туристам заходить внутрь. Очень плохо, что у этого исторического объекта нет хозяина. Я бы предложила закрыть для посещения село, чтобы не случилось никаких инцидентов", - сказала "РГ" директор турфирмы Яна Мартиросова.

В регионах Общество История Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Охрана и продажа памятников

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