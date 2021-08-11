В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения

Жителям города-курорта Кисловодска восстановили подачу воды. В ближайшее время она дойдет до конечных потребителей. Как сообщили в ГУ МЧС Ставропольского края, водопровод будет работать штатно уже в ближайшие часы.

- Водоснабжение восстановлено по штатной схеме. Идет поэтапное заполнение системы водоснабжения и повышение давления в сети до рабочих показателей, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Таким образом, вода вернется более чем 100 тысячам человек, а также в детские сады, школы, санатории и другие учреждения, которые были отключены около суток.

Как ранее сообщала "РГ", вечером 10 августа в Кисловодске произошло массовое отключение водоснабжения из-за повышения уровня воды в Эшкаконском водохранилище. Воду отключили вручную у 137 тысяч человек, так как она оказалась замутнена и подавать ее людям было небезопасно. Работы по восстановлению велись в течение всего дня. Для подвоза воды в жилые районы города были использованы десятки автоцистерн.