В Махачкале из горящего дома эвакуировали 120 человек

В Махачкале загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. ЧП произошло на улице Шамиля, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление республиканского МЧС.

По данным ведомства, никто из людей не пострадал, но из здания пришлось эвакуировать 120 человек.

Дом пятиэтажный, четырехподъездный, в нем 60 квартир. Каким образом воспламенилась кровля из металлопрофиля, предстоит выяснить специалистам.

Уточняется, что пламя возникло над двумя подъездами. Уже объявлено о локализации пожара на площади 150 квадратных метров.