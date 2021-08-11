Завод минералки на Ставрополье вынудили отгружать продукцию подъемным краном

Завод "Кавминводы" в поселке Новотерском Минераловодского округа Ставрополья еще месяц назад находился на грани закрытия, а собственники говорили о возможном переносе производства в другой регион. С тех пор ситуация изменилась, и сейчас минералку уже отгружают, правда, пока с помощью подъемного крана.

Напомним, из-за чего разгорелся сыр-бор вокруг предприятия. Первого июля 2021 года завод, который выпускает известную минеральную воду марки "Новотерская", вынужденно приостановил работу. В отпуска и в простой отправили около 200 работников. Склады оказались переполнены готовым товаром, который было невозможно вывезти из-за того, что частник - владелец единственной дороги к предприятию - поставил на ней контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами и запретил передвижение грузового транспорта, а позднее и малотоннажного.

Проблема стала назревать еще в 2017 году, когда руководство завода решило сделать капитальный ремонт дороги. Неожиданно выяснилось, что проезд с 2009-го находится в частной собственности. "Распоряжением главы управления Росимущества Ставропольского края в 2009 году было принято решение о приватизации санатория "Минеральные Воды - 2", и в число объектов, подлежащих приватизации, были включены дороги и земельные участки под ними. Мы считаем, что именно это решение стало первоисточником всех проблем", - рассказали в администрации АО "Кавминводы".

А 14 апреля 2021 года представители собственника установили вдоль границы своего земельного участка железобетонные блоки, затем смонтировали рамку, ограничивающую высоту проезжающих машин. С этого момента большегрузный транспорт уже не мог вывозить товар с завода. Генеральный директор предприятия принял решение возить продукцию малотоннажным транспортом, но 23 мая появился шлагбаум, после чего и этот вариант отпал.

Минералку стали сливать в канализацию, так как законсервировать природный источник без экологического ущерба не представлялось возможным. Тем временем противоборствующие стороны обвиняли друг друга в нежелании договариваться и искать компромиссы.

- Движение собственник дороги ограничил, так как грузовой транспорт разрушает ее. Дело в том, что за происшествия на дороге по причине ее состояния ответственность несет владелец. Собственники завода минеральной воды не готовы заключить договор, чтобы они занимались ремонтом и ответственность ложилась на них. Мы неоднократно пытались договориться о совместном использовании или об аренде, но после устных договоренностей получали отказ, - заявил корреспонденту "РГ" юрист санатория "Минеральные воды - 2" Антон Гунько.

Местные власти помочь заводу никак не могли, а вот краевые все же нашли способ решить вопрос. Правда, не сразу.

- Когда узнали о проблеме, мы обратились в суд, чтобы сделать публичный сервитут для данной дороги. Другая сторона оспорила это решение. Суд встал на их сторону. Понимая безвыходность ситуации, мы подключили разные структуры к решению вопроса, в том числе органы правопорядка, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" в конце июля.

В итоге краевым властям удалось добиться выделения участка земли под новую дорогу, которая соединит территорию предприятия с трассой и решит транспортную проблему. Интересно, что даже в таком трудном положении, когда под угрозой лишиться работы оказалось более 200 человек, собственник существующей дороги навстречу так и не пошел.

Участок под строительство новой трассы выделил Терский конезавод, земли которого как раз располагаются между заводом минеральной воды и общей дорогой. Он уже оформлен в муниципальную собственность, 28 июля его поставили на учет и зарегистрировали. Затем его передадут в пользование владельцам завода. Новая дорога будет иметь протяженность один километр. Правда, осталась еще одна проблема - она будет пересекаться со старой, владелец которой не дал разрешение даже на проезд по перекрестку.

- Сотрудники уже вышли на работу, предприятие функционирует, - рассказал корреспонденту "РГ" Андрей Бояркин, заместитель гендиректора компании "Кавмининтер" - водоснабжающей организации, которая является недропользователем и в состав учредителей которой входит завод "Кавминводы". - Только как мы будем проезжать перекресток, до сих пор не ясно. Договориться пока не смогли. Сейчас готовую продукцию с нашего участка земли через дорогу переносим подъемным краном и потом грузим на автотранспорт.

На заводе надеются, что ситуацию все же удастся урегулировать, и воду можно будет снова вывозить со складов обычными фурами. Ведь на предприятии накопились сотни тонн готовой к употреблению минеральной воды. .

Справка "РГ"

Змейкинское месторождение было разведано и пробурено в 1970-1980-х годах - во время новой волны развития курортов Кавказских Минеральных Вод. Скважина получила номер 72, а ее промышленная эксплуатация началась в 1990-х. Минералка добывается из скважины глубиной 1482 метра без применения насосных установок за счет избыточного давления. При этом доступной ее назвать трудно - продуктивный горизонт накрыт мощным слоем водонепроницаемых пород толщиной более 600 метров. Транспортировка воды на предприятие ведется по прямому минералопроводу из нержавеющей стали непосредственно в производственные корпуса.