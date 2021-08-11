Тебекмахи расположилось на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря в Акушинском районе Дагестана. Аул знаменит тем, что все мужское население занято пошивом головных уборов. В основном это знаменитые на весь мир папахи.

Ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид. Фото: Зарема Алиева

Расцвет в изготовлении папах пришелся на времена спортивной карьеры самого знаменитого дагестанца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выходил перед боем в белой папахе, и желающих приобрести такую же было так много, что мастера работали круглосуточно.

- Лично я поставил рекорд: за сутки изготовил несколько десятков шапок, - говорит мастер Магомед Маммаев.

...Процесс изготовления папахи начинается с выбора овечьих шкурок. Знающий мастер с одного взгляда и на ощупь определит, годится шкурка или нет.

Шкурки замачивают в воде, тщательно чистят и промывают. Много занимает процесс сушки. Так как практически все село вовлечено в "шапочный" бизнес, то можно наблюдать такую картину: тысячи шкур развешаны на балконах, бельевых веревках и даже на деревьях. Затем из шкурок выкраивают прямоугольники определенного размера, а концы сшивают. Заготовка насаживается на деревянную болванку с рычагом. Болванка "расходится", и шкура растягивается. Через несколько часов ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид.

Часть папах сбывают на крупном рынке в селе Цудахар. Некоторые оптовики приезжают за товаром в село. Заказы поступают и от различных танцевальных коллективов - в Тебекмахи шьют не только горские папахи, но и кубанки. Кроме того, курьеры развозят папахи в магазины по всей России.

В нынешнем году Дагестан переживает настоящий туристический бум. Ожидается, что за сезон этот российский регион посетят более миллиона человек. Естественно, многие захотят приобрести здесь папаху, ставшую знаменитым на весь мир сувениром. А это значит, что работы у жителей Тебекмахи будет очень много. Но они на это нисколько не жалуются.