Жителя Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В Дагестане зафиксирован случай заражения человека сибирской язвой. За его жизнь ведут борьбу врачи.

Опасное инфекционное заболевание выявлено в Карабудахкентском районе республики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на районную администрацию.

По словам представителя администрации, в связи с тем, что у жителя села Какашура выявлена сибирская язва, в населенном пункте введен карантин. Ввоз и вывоз мяса, а также другой животноводческой продукции из села запрещен.

Сибирская язва это особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный покров, реже легкие и кишечник. Ее возбудителем является бацилла Вacillus anthracis. Заболевание передается человеку от домашнего скота и является трудноизлечимым.

Прогноз во многом определяется формой заболевания, при котором летальный исход возможен даже при своевременной диагностике.