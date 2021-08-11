Бастрыкин провел личный прием обманутых дольщиков

О нарушениях жилищных прав людей говорил в среду, 11 августа, Александр Бастрыкин на личном прием граждан. К главе СК обратились жители Московской, Ленинградской областей и Краснодарского края.

Александр Бастрыкин уже неоднократно обращал внимание на проблемы защиты прав дольщиков, которые часто годами по разным причинам не могут получить жилье. По мнению главы СК, самыми проблемными субъектами в этом смысле являются именно Московская и Ленинградская области.

Первыми были на приеме заявители из Московской области. Они рассказали, что являются участниками долевого строительства ЖК "Пушкарь", дома которого до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя планировалось это сделать еще в 2018 году. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадало более 300 человек, а общий размер причиненного им ущерба около 800 миллионов рублей. Уголовное дело о мошенничестве расследуется органами внутренних дел РФ.

Против чиновников Пушкинского муниципального района СК РФ проводило доследственную проверку, но до сих пор уголовное дело не возбуждено.

Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных. Он назначил служебную проверку с "последующими управленческими решениями" в отношении нескольких сотрудников СК по Московской области, в том числе в отношении руководителя следственного отдела по городу Пушкино Сергея Пятова. Его Александр Бастрыкин раскритиковал за затягивание сроков принятия решения о расследовании уголовного дела.

Непростой остается ситуация и в Ленинградской области. К главе СК России с просьбой о защите обратились обманутые дольщики ЖК "Материк" и ЖК "Северный вальс". Оба находятся во Всеволожском районе Ленинградской области, застройщиком которых является ООО "Петрострой". Уголовное дело по факту мошенничества с деньгами участников долевого строительства расследуется в органах полиции. Вместе с тем следственное управление СК по Ленинградской области ведёт расследование уголовных дел против должностных лиц контролирующих органов в сфере долевого строительства. Так, в производстве находится четыре уголовных дела против чиновников комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в том числе коррупционного характера.

Также возбуждено семь уголовных дел против посредников и взяткодателей. СК по итогам работы отправил губернатору Ленинградской области представление, по результатам которого уволены три чиновника комитета. Кроме того, функции по контролю за деятельностью комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области переданы другому заместителю председателя правительства Ленинградской области. Александр Бастрыкин поручил в сжатые сроки направить уголовные дела в отношении должностных лиц в суд, а также дополнительно доложить по ситуации с проблемными объектами в Ленинградской области для решения вопроса принятия дополнительных мер по восстановлению прав участников долевого строительства.

Заявители из Краснодарского края - участники долевого строительства ЖК "На Магистральной". По их словам, с сентября 2017 года по март 2020 года представители фирмы-застройщика похитили у них более 300 миллионов рублей. Всего в числе обманутых дольщиков оказалось около 600 человек. Граждане уверены, что должностными лицами администрации города Краснодара и Краснодарского края "ненадлежащим образом осуществляется контроль за строительством дома".

Выяснилось, что раньше в СК из органов МВД было передано уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Это дело соединено с другим уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, которое расследуют против руководства ООО "СК Мегаполис". Но заявители недовольны сроками расследования и считают, что они необоснованно затянуты.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о мошенничестве.

В завершение приема граждан председатель СК еще раз обратил внимание на его поручение - оперативно направить все вышеуказанные уголовные дела в суд и на необходимость давать правовую оценку действиям и бездействию должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов.