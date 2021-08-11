Федор Конюхов в картинах рассказал о своих путешествиях

Этот длинноволосый человек с густой бородой, в красной куртке и неизменной фуражке с якорем - один из самых удивительных и несгибаемых людей на земле. Федор Конюхов не слишком многословен. О том, что чувствует человек, остающийся один на один со стихией посреди бескрайних и безлюдных просторов, он рассказал в своих картинах, представив в Мурманске выставку "Путешествие длиною в жизнь". Именно в Мурманске - потому что этот город стал первым на большой земле после невероятной одиночной экспедиции Конюхова на Северный полюс.

Полюсу измерили пульс

Федор Конюхов стартовал на "вершину мира" из Мурманска 11 июля на атомном ледоколе "50 лет Победы" и более десяти дней дрейфовал в одиночестве по Северному Ледовитому океану на льдине толщиной около полутора метров и площадью порядка 15 километров. Подо льдом была морская пучина четырехкилометровой глубины. 27 июля атомоход снял путешественника и его лагерь со льдины и отправился в обратный путь.

Основным занятием Федора Конюхова во время экспедиции были научные исследования. Путешественник изучал интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа с помощью спутниковых трекеров. Кроме того, при поддержке Института океанологии РАН впервые были проведены замеры сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Федору Конюхову удалось сделать уникальную запись на автономный сейсмограф. Благодаря этому в распоряжении российских ученых-океанологов появится эталонная запись естественного фона Северного Ледовитого океана и сейсмической активности земной коры в этом районе.

- Эта экспедиция отличается от моих прошлых походов в Арктике, - рассказал исследователь во время очередного сеанса связи на пятый день дрейфа. - Прежде я каждый день шел, двигался к полюсу. Проходил по 10-15 километров, разбивал лагерь, готовил ужин, спал, утром собирался и снова в путь. В 2021 году я дрейфую в районе полюса, мне не нужно самому никуда идти, и это непривычно. Благодаря полярному дню в это время нет разницы между ночью и днем - светло круглые сутки. Нет, мне не скучно, дел хватает. Утром провожу обязательный обход лагеря, проверку снаряжения и оборудования. Приходится перетаскивать вещи, коробки, чтобы их не намочила талая вода, которой очень много - это основная проблема. Вокруг меня постепенно формируется пресное озеро. По сути, я уже нахожусь в его центре. Умываюсь пресной водой, не ступая на лед и не покидая деревянного настила палатки.

Арктическая уборка

Мерзнуть на льдине Федору Конюхову не пришлось. Все это время температура воздуха колебалась от -1 до +1 градуса. Однако плюсовая температура воздуха на Северном полюсе не должна успокаивать, рассказал он. Высокая влажность и ветер делают свое дело. Поэтому одежда для полярных экспедиций состоит из нескольких слоев. Базовый слой - термобелье, на которое надевается одежда из флиса. Сверху - штормовые брюки и куртка, непроницаемые для ветра и влаги. На ногах многослойные высокие прорезиненные сапоги, рассчитанные на экстремально низкие температуры. В Арктике принято использовать одежду ярких цветов, чтобы человека можно было заметить издалека, в том числе с вертолета. Незадолго до экспедиции Федор Конюхов начал сотрудничество с компанией, изготовляющей по финскому образцу теплые куртки для путешественников. Он протестировал несколько моделей, специально предоставленных для экспедиции на Северный полюс, и остался доволен качеством одежды.

- Время летело очень быстро, - поделился путешественник, - Еще виднелись следы от стоянки ледокола, и казалось, что это было только вчера, а на самом деле прошло уже десять дней... На Северном полюсе я был неоднократно, но летом - впервые. Мне даже не хватало холода. В экспедиции я отправляюсь не только ради приключений. Это моя жизнь. Страх перед стихией всегда есть, это нормально. Но любопытство, любознательность превышает страх. Я люблю нашу планету. И сколько бы я ни путешествовал, мне все время кажется, что я видел еще очень мало.

Кстати, экспедиция Федора Конюхова на Северный полюс проводилась в рамках комплексной экологической программы "Чистая Арктика", суть которой заключается в генеральной уборке арктических территорий от накопленного вреда.

- На мой взгляд, надо чаще бывать в Арктике, - отметил Федор Филиппович. - Нужно, чтобы Арктика не тосковала, необходимо позаботиться об этой уникальной территории. Когда наш ледокол остановился, на льду собрались больше ста человек, которые провели там свыше шести часов. Они никакого мусора за собой не оставили, только следы на снегу. Именно таким должно быть отношение к природе.

Федор Конюхов научился рисовать специально, чтобы передавать ощущения от своих странствий. Фото: Алексей Михайлов / РГ

Когда тело почти исчезает

На выставке в Мурманске представлено 21 произведение живописи, графики и скульптуры.

Полотно "Из последних сил" можно назвать автобиографичным. Оно создавалось по мотивам лыжного путешествия к Северному полюсу, которое Федор Конюхов совершил несколько лет назад. Темную фигуру изможденного человека, с усилием опирающегося на лыжные палки, поддерживают истрепанные, но все же не опущенные крылья. Как рассказал автор картины, в один из моментов пути его поддерживала лишь сила воли, и он попытался передать это чувство - когда ощущение тела почти исчезает и остается только дух.

Еще одна картина - "Мама". Пожилая женщина в белом платке сидит перед дощатым столом со свечой, подперев рукой голову. На заднем плане стена, на которой висят два спасательных круга. В позе женщины - безграничное терпение, привычка переживать невзгоды и долгое ожидание родных, ушедших в море.

- Я родом из рыбацкого села. Мой отец часто уходил в море, а мама его ждала, - рассказал художник. - Недавно я решил, что пора переходить на большие размеры. Атлантиду или Эверест на небольшом холсте не передать, не будет эффекта величия. Уже запланировал, что сделаю графический лист со встреченным мною китом. Он будет размером три метра в длину и два в высоту.

За время северного дрейфа Конюхов написал семь этюдов, один из которых подарил руководителю экспедиции - президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву. А в будущем Федор Филиппович планирует привезти в Кольское Заполярье еще примерно 80 произведений. Кстати, по признанию путешественника, он никогда не мечтал быть художником. Но в своих бесконечных странствиях приобрел привычку подмечать интересные детали и фиксировать воспоминания. Чтобы научиться точно передавать чувства и впечатления, начал обучаться живописи. Сначала делился творчеством с близкими людьми, а затем - со всем миром. Сейчас на счету Конюхова более трех тысяч работ.

На заметку

Выставка Федора Конюхова "Путешествие длиною в жизнь" работает в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске с 4 по 29 августа.

Федор Конюхов "Мама" (фрагмент). Фото: Алексей Михайлов / РГ

Кстати

Специально для этой экспедиции Федора Конюхова на Северный полюс компанией из Новосибирска была спроектирована и изготовлена уникальная палатка "Роснар Р-436". Проект палатки создавался эксклюзивно по техническому заданию штаба Федора Конюхова как "Одиночная дрейфующая полярная станция". Для этого базовую двуслойную модель дополнительно утеплили до пяти слоев. Получился большой "спальный мешок" в полный рост по высоте, внутри которого установлены кровать и твердотопливная печь длительного горения. На одной закладке топлива она топится 15 часов. Лежанка кровати имеет два метра в длину, метр в ширину и 80 сантиметров в высоту. Такая высота позволяет разместить под ней все снаряжение и является дополнительной защитой на случай утечки угарного газа во время возможной аварии. "Спальный модуль" имеет по кругу три слоя с утеплителем из вспененного полиэтилена. Дополнительно внутри предусмотрен режим "искусственной ночи" с затемнением и смотровые окна, чтобы заметить приближение белых медведей.