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10.08.2021 19:15
Рубрика: Общество

Ленинградская АЭС начала выпускать медицинский кислород

Текст: Александр Гавриленко, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Ленинградская атомная электростанция начала ежедневно выпускать жидкий кислород для лечения больных. С АЭС у города Сосновый Бор продукцию отправляют компаниям, которые доводят ее до больниц и госпиталей.

Это событие произошло в рамках Года науки и технологий. Атомщики будут поставлять до 100 тонн жидкого кислорода в месяц. Из него получится 80 кубометров медицинского кислорода, готового к подаче пациентам. Этого объема хватит на час работы 275 тысячам портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. А одному ковидному отделению на 80 больных в месяц требуется в среднем до тонны жидкого кислорода, который преобразуется в газообразный.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президена РФ / ТАСС
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В буквальном смысле "на здоровье" работают две установки. Кислород от ленинградских атомщиков полностью соответствует ГОСТу. "Жидкий кислород - это побочный продукт, который для собственных нужд станции никогда не использовали, - рассказал замначальника цеха Андрей Абрамов. - В период пандемии он стал жизненно необходимым. И было принято решение наладить ежедневную отгрузку".

О готовности поставлять газообразный медицинский кислород объявила и Ростовская атомная станция. Здесь производили его для собственных нужд и раньше, но когда стал понятен масштаб коронавирусной угрозы, на АЭС развернули полноценное производство.

В мае прошлого года началась подготовка документов. Уже через месяц Минпромторг России выдал АЭС лицензию на производство лекарственных средств. "Мы поняли, что способны легко переориентировать производство. И стали добиваться получения лицензии. Да, это небыстрый путь, требующий множества согласований, разрешений. Но сейчас мы готовы начать поставки", - сообщила "РГ" представитель компании Евгения Яшина.

Азотно-кислородная станция Ростовской АЭС оснащена необходимым оборудованием и укомплектована подготовленным персоналом. Максимальная мощность оборудования составляет 40 кубометров газа в час. Для понимания: этого объема хватит для работы одного аппарата ИВЛ в течение 75 часов. Если производство не будет останавливаться, объема хватит для постоянной работы более 100 аппаратов. Ожидается, что в первую очередь производство будет обеспечивать местные больницы и госпитали.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Национальные проекты 2019-2024 2021 - Год науки и технологий

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