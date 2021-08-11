Ленинградская АЭС начала выпускать медицинский кислород

Ленинградская атомная электростанция начала ежедневно выпускать жидкий кислород для лечения больных. С АЭС у города Сосновый Бор продукцию отправляют компаниям, которые доводят ее до больниц и госпиталей.

Это событие произошло в рамках Года науки и технологий. Атомщики будут поставлять до 100 тонн жидкого кислорода в месяц. Из него получится 80 кубометров медицинского кислорода, готового к подаче пациентам. Этого объема хватит на час работы 275 тысячам портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. А одному ковидному отделению на 80 больных в месяц требуется в среднем до тонны жидкого кислорода, который преобразуется в газообразный.

В буквальном смысле "на здоровье" работают две установки. Кислород от ленинградских атомщиков полностью соответствует ГОСТу. "Жидкий кислород - это побочный продукт, который для собственных нужд станции никогда не использовали, - рассказал замначальника цеха Андрей Абрамов. - В период пандемии он стал жизненно необходимым. И было принято решение наладить ежедневную отгрузку".

О готовности поставлять газообразный медицинский кислород объявила и Ростовская атомная станция. Здесь производили его для собственных нужд и раньше, но когда стал понятен масштаб коронавирусной угрозы, на АЭС развернули полноценное производство.

В мае прошлого года началась подготовка документов. Уже через месяц Минпромторг России выдал АЭС лицензию на производство лекарственных средств. "Мы поняли, что способны легко переориентировать производство. И стали добиваться получения лицензии. Да, это небыстрый путь, требующий множества согласований, разрешений. Но сейчас мы готовы начать поставки", - сообщила "РГ" представитель компании Евгения Яшина.

Азотно-кислородная станция Ростовской АЭС оснащена необходимым оборудованием и укомплектована подготовленным персоналом. Максимальная мощность оборудования составляет 40 кубометров газа в час. Для понимания: этого объема хватит для работы одного аппарата ИВЛ в течение 75 часов. Если производство не будет останавливаться, объема хватит для постоянной работы более 100 аппаратов. Ожидается, что в первую очередь производство будет обеспечивать местные больницы и госпитали.