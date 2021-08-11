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11.08.2021 14:47
Рубрика: Общество

Мастера из Архангельска восстановили старые водяные мельницы

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 181(8532)
Мастер Василий Харланов вместе с сыном Сергеем возвращает к жизни водяные мельницы Русского Севера. В Кенозерском национальном парке они работали над восстановлением двух шедевров деревянной архитектуры конца XIX - начала XX века: в деревне Зехнова и на Левусозере.
Сергей и Василий Харлановы знают все о водяных мельницах. Фото: Пресс-служба Кенозерского нацпарка Сергей и Василий Харлановы знают все о водяных мельницах. Фото: Пресс-служба Кенозерского нацпарка
Сергей и Василий Харлановы знают все о водяных мельницах. Фото: Пресс-служба Кенозерского нацпарка

В отличие от большинства своих "сестер", сохранившихся в наши дни, мельницы Кенозерского национального парка стали живыми: туристы, которые приходят сюда, поднимают заслонку, в механизм поступает вода, начинают крутиться жернова, работает ступа...

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ВИР
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Сегодня на Гужовской водяной мельнице Левусозера, которая, кстати, входит в популярный у туристов маршрут "Система пяти озер", мастера продолжают реставрационные работы.

- Я этому нигде не учился, столярным делом занимались мои дед и прадед, все предки жили на Украине, - рассказывает Василий Харланов. - А я приехал на Север с Украины еще в конце 1970-х, 20 лет проработал на Соловках: мы там кресты ставили, делали луковицы для Спасо-Преображенского монастыря, звонницу восстанавливали. Реставрировать водяные мельницы - это моя заветная мечта. Как только я перебрался в Архангельск и начал работать в Поморской плотницкой школе, к своей мечте приблизился.

Мастер признается, что водяные мельницы впервые увидел по телевизору, они были на Алтае. Жернова, которые приводила в действие вода, зацепили - покоя не давали, по ночам снились. Начал интересоваться, искать информацию, смотреть фильмы о них.

Чертежи кенозерских мельниц, кстати, удалось восстановить - это значительно облегчило работу Харлановых. Помогали и местные жители, приплывавшие к мастерам на лодках со всего Кенозера: вспоминали, рассказывали, показывали.

- А мы все на ус мотали, - смеется старший Харланов. - В итоге мельницы ничем не отличаются от старых, только вал мы на подшипники посадили. Вроде бы все и хорошо... А теперь механизмы снова обновляем - но чертежи уже меньше требуются, так как опыт появился.

Фото: Пресс-служба СПбГУ
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- В чем же главный секрет мельничных дел мастера?

- Все необходимо очень четко делать. Допустим, вал, длина которого шесть метров, надо очень точно посадить на полуоси, отцентровать. Еще сложнее работа с зубьями шестерни - их нужно до миллиметра точно просверлить. Одним словом, работа кропотливая, но и очень интересная. Можете себе представить - запускаешь воду, а на твоей мельнице начинает колесо крутиться, вал, жернова... Это ощущение счастья передать невозможно, если сам не прочувствуешь.

Кстати, кенозерская мельница с двумя валами на Левусозере - единственная, действующая сегодня на Русском Севере. Один из этих валов мелет муку, второй делает крупу из зерна. "Это была не мельница, это был завод! Ой, что она творила - только засыпай зерно", - вспоминал старожил деревни Орлово Юрий Макаров.

Тем временем мастера Харлановы планируют завершить обновление ее механизмов в ближайшее время:

- Осталось восстановить второй вал - тот, который поднимает жернова. Он уже готов, скоро поедем его ставить - менять старый на новый.

Гужовская водяная мельница, как и прежде, может молоть муку. Фото: Евгения Цинклер / РГ

Справка "РГ"

В 1970-х годах Гужовская мельница на Левусозере была заброшена и разрушилась. В 1990-х Кенозерский нацпарк начал ее реставрацию. Был восстановлен полный комплекс гидротехнических сооружений: плотина, водопроводящий тракт и здание мукомольни с мельничным механизмом. Подобного опыта в российской реставрационной практике до этого не было. Гужовская мельница - одна из первых возрожденных действующих водяных мельниц в стране.

Долгое время стояла заброшенной и мельница в Зехнова. Ее комплексная реставрация впервые была выполнена в начале 2000-х специалистами Поморской плотницкой школы.

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