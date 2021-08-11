В Калининграде не закроют отделение для инвалидов в центре "Надежда"

В Калининграде родителей детей-инвалидов напугали слухи об увольнении сотрудников государственного социального центра "Надежда" и закрытии группы, которую посещают их дети. Однако власти заявили: эта информация не соответствует действительности.

"Надежда" - это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но там есть специальное отделение для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пять дней в неделю дети-инвалиды находятся под присмотром соцработников, проходят реабилитацию, занимаются в творческих секциях. Все это, включая полноценное питание, бесплатно.

Неудивительно, что слухи о закрытии отделения так напугали калининградцев. В день, когда разгорелся скандал в соцсетях, директор "Надежды" Елена Синицина заявила: учреждение не намерено ни сокращать специалистов, ни снижать их заработную плату.

- Я сама - мать взрослого особого ребенка, и все ваши проблемы и страхи знаю изнутри, - сказала она. - У нас сложился замечательный коллектив профессионалов, которые к своим обязанностям подходят ответственно и с душой. Многие работают с особыми детьми не один десяток лет. Ни объем, ни качество социальных услуг не уменьшится, наоборот, у нас есть планы по развитию.

По словам заместителя министра социальной политики региона Алексея Фещака, в перспективе власти планируют обновить материально-техническую базу центра. Кроме того, здесь может заработать школа ухода за детьми-инвалидами для родителей.