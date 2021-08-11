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Рубрика: Общество

Петербургские ученые выделили фрагменты ДНК 800-летнего ячменя

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 181(8532)
Закончен первый этап молекулярно-генетического анализа ячменя XII века, найденного больше года назад археологами Института истории материальной культуры РАН в ходе раскопа городища Усвяты (Псковская область). Результаты исследований помогут не только в воссоздании жизни и быта наших предков, но и в селекционной работе по созданию новых сортов.
Ученые впервые взялись за изучение столь древнего, 800-летнего ячменя. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ВИР Ученые впервые взялись за изучение столь древнего, 800-летнего ячменя. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ВИР
Ученые впервые взялись за изучение столь древнего, 800-летнего ячменя. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ВИР

Усвяты (Всячь, Всвячь) - городище, первое упоминание о котором относится в летописи к 1021 году. Раскоп сделан на территории огромного поля, которое веками использовалось под сенокос. Что, собственно, и предопределило сохранение древнего культурного слоя. Здесь ничего не копали и не строили. В площадку раскопа попал угол древнего дома, в котором нашли остатки ларя с зерновыми. Дотошно подсчитали: 34 251 зерно.

Фото: Пресс-служба СПбГУ
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- Зерна были сконцентрированы на одном участке, а не рассыпаны, как обычно бывает. Либо это остаток после посева, либо, наоборот, его приготовили для посевной. После изучения видового состава (зерно было обуглено во время древнего пожара) мы выяснили: в основном представлен ячмень, что нехарактерно для Северо-Запада. Практически во всех памятниках того времени превалирует уже рожь, которая тогда уже стала доминирующей злаковой культурой, - отмечает Лилия Шипилина, научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР), в котором проводятся исследования.

По словам Ивана Еремеева, научного сотрудника Института материальной культуры, городище было окружено полями. Так что жители древних Усвят, хоть и жили в городе, но и сельхозкультуры выращивали.

А вот для какой конкретно продовольственной цели предназначался ячмень, пока сказать сложно. Возможно, для пивоварения. Но, может, и на кашу или корм для животных.

Всего найдено 34 251 зерно, обуглившееся в результате древнего пожара

Как поясняет Лилия Шипилина, ячмень - культура с отличной выживаемостью. Растение приспособлено к понижению температур, характеризуется ранней всхожестью, имеет достаточно широкую листовую пластинку, которая препятствует росту рядом с ним сорных растений. Эти его свойства дают основания предполагать, что культура является перспективной для выведения сортов, предназначенных для заполярных областей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В ходе молекулярно-генетических исследований удалось выделить фрагменты ДНК средневекового ячменя. Он, кстати, оказался пленчатым, известным человечеству еще со времен неолита. Позднее из обихода его вытеснил ячмень голозерный, который было легче очищать.

ВИР впервые взялся за изучение столь древнего, 800-летнего посадочного материала. Вообще подобные работы - редкость во всем мире. Как поясняет Татьяна Семилет, младший научный сотрудник ВИРа, выделение и изучение фрагментов ДНК (к сожалению, из-за обугленности зерна целые ДНК не сохранились) помогут выяснить, насколько древние сорта сродни современным, что изменилось в ходе эволюции, какой участок генома за какие свойства отвечает. И, возможно, что-то выбрать в расчете на создание новых сортов. Например, устойчивость к холоду. 800 лет назад зимы были суровые - и ничего, ячмень, посаженный по осени, благополучно прорастал весной.

Прорастить злак из Усвят невозможно в принципе: семена неживые, обугленные. Но если бы биоматериал содержал остатки живых клеток, можно было бы попробовать. Проращивали же российские ученые семена, найденные в вечной мерзлоте, и семенам тем было по 30 тысяч лет.

Кстати

Часть ячменных зерен останется в огромной коллекции семян ВИРа. Коллекции уникальной, начало которой было положено еще Николаем Вавиловым и которая содержит в том числе и старинные сорта.

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