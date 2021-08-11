Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН

Суд отказался смягчить наказание бывшему начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю, осужденному на длительный срок лишения свободы за взятки и отбывающему наказание в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе Багратионовского районного суда, рассматривавшего ходатайство осужденного, экс-глава пермского ГУФСИН Александр Соколов был осужден приговором Ленинского районного суда Перми в апреле 2018 года к 11 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также он был оштрафован на пятикратную сумму взятки, то есть более чем на 3,3 миллиона рублей, на три года лишен права занимать должности в госорганах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишен специального звания генерал-лейтенант внутренней службы.

В своем ходатайстве в суд Соколов просил заменить ему неотбытую часть наказания более мягким видом - принудительными работами, а также освободить от штрафа и лишения права занимать определенные должности.

Обосновал это бывший генерал-лейтенант тем, что уже отбыл более половины срока наказания. Вину признает, раскаивается, не нарушает порядок отбывания наказания, трудоустроен и участвует в общественной жизни исправительного учреждения. Кроме того, уже оплатил часть сумм компенсации морального вреда и штрафа, назначенного приговором. Полагает, что все это свидетельствует о выработанном им правопослушном поведении.

Однако суд не нашел данных, свидетельствующих о достижении целей наказания. "Однозначные сведения, которые бы в достаточной степени свидетельствовали о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и утратил общественную опасность, отсутствуют", - подчеркнули в суде.

Кроме того, согласно УК, принудительные работы не назначаются мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста. Осужденному Соколову 60 лет исполнится на следующей неделе, 20 августа 2021 года.

В итоге постановлением Багратионовского районного суда экс-главе ГУФСИН отказано по всем пунктам его ходатайства. Постановление не вступило в законную силу.