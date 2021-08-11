Театр-фестиваль "Балтийский дом" объявил планы на юбилейный сезон

14 августа Театр-фестиваль "Балтийский дом" открывает 85-й сезон.

В октябре исполнится 85 лет Ленкому - Ленинградскому театру им. Ленинского Комсомола, в декабре - 30 лет театру "Балтийский дом", его "наследнику по прямой". На пресс-конференции руководители театра сообщили о планах на год, ближайших премьерах и XXXI Международном театральном фестивале "Балтийский дом".

- Нашу энергию мы сосредоточим на юбилее, - рассказал генеральный директор Сергей Шуб. - "Балтийский дом" стоит на мощном фундаменте Ленкома, его традициях, истории. Сегодня это уникальный театральный комплекс, в котором существуют несколько крупнейших международных фестивалей ("Балтийский дом", "Встречи в России", "Монокль"), и репертуарный театр - дом, в котором с нашей замечательной труппой работают лучшие российские и европейские режиссеры.

Одиссей, Антигона и Тарелкин

Откроют сезон 14 августа премьерой спектакля "Одиссея" по мотивам поэмы Гомера. Режиссер, автор пьесы и хореограф - Андрей Прикотенко. Его спектакли "Лерка" по пьесам Василия Сигарева (долгожитель! Идет с 2009 года) и "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко" (2019) - в репертуаре театра. Режиссер, известный не только в Петербурге, но и в России, в 2017 году возглавил театр "Старый дом" в Новосибирске.

Прикотенко снова обратился к античности. Петербуржцы помнят его спектакли начала 2000-х в Театре "На Литейном" - "Эдип-царь" (был участником и одного из фестивалей "Балтийский дом") и "Антигона" по мотивам двух трагедий Софокла. Теперь режиссер взял за основу поэму Гомера в переводе Вересаева и попытался создать свою историю. Над сценографией и костюмами работала известный художник Ольга Шаишмелашвили, давно сотрудничающая с Андреем Прикотенко.

- Мы долго изобретали спектакль, еще в начале "ковидной эпохи", простоя, - поделился режиссер. - Античность для меня, как и для всего человечества, есть некая отправная точка. Обращаясь к истокам культуры, я, как многие из нас, пытаюсь понять, кто мы такие, куда идем и что с нами будет.

А еще это попытка Прикотенко заявить себя в качестве автора пластического решения спектакля (15 лет он занимался хореографией). Как отметил Сергей Шуб, "я уверен, эта неожиданная постановка войдет в историю театра как новый шаг, поворот, новая краска в творческой биографии "Балтийского дома".

18 сентября - следующая премьера: "Я/МЫ Антигона". Сюжет тоже из античности, мифологический, но пьеса французского драматурга ХХ века - Жана Ануя. За нее взялся Владимир Бортко. Известный кинорежиссер (создатель фильмов "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Идиот", "Тарас Бульба" и многих других) однажды уже ставил спектакль в "Балтийском доме", в 2010 году - "Молот ведьм".

- Именно "Балтийский дом" приютил меня, - признался Бортко. - Я благодарен театру за удивительную возможность рассказать о том, о чем хочу. Старая проблема выбора, еще со времен Софокла, автора пьесы "Антигона": пойти направо или налево, сделать то или другое, и сегодня формирует жизнь. Перед Антигоной те же самые проблемы; например, всегда ли вы согласны с тем, что диктует вам общество? Я в силах пойти против государства, нужно это делать или нет? Эти философские вопросы решает маленькая Антигона. Мне это очень интересно. Пьеса Ануя была поставлена в Париже в 1944 году, в оккупированной нацистами Франции. В СССР в 1960-е годы был замечательный спектакль в Театре имени Станиславского, но мы сделаем свой, обращенный больше всего к молодым зрителям.

На роль Креона приглашен народный артист России Петр Семак, актер Александринского театра. В роли Антигоны - актриса "Балтийского дома" Александра Мамкаева, как отметил режиссер - "блистательная, одна из лучших молодых актрис, приходите посмотреть".

20 и 21 августа пройдут показы громкой премьеры, завершившей 84-й сезон, - "Смерть Тарелкина" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, одного из самых ярких мастеров современного театра. Жанр спектакля по комедии-шутке Сухово-Кобылина режиссер определил как "футуристическая кибертрагикомедия". По словам художественного директора театра Марины Беляевой, спектакль будет интересен зрителю разного возраста: острый, актуальный сегодня текст Сухово-Кобылина, блестящие актерские работы (занята молодая часть труппы), необычное сценографическое решение, современные технологии - свет, видео. К слову, это первый опыт сотрудничества театра с московским продюсером Леонидом Роберманом, которое, как предполагается, продолжится.

Что объединяет премьеры? Все три истории имеют точки прикосновения, они - о человеке, о нас с вами, о нашем праве на выбор. До конца сезона зрителей ждут еще две, как минимум, премьеры.

Фестиваль "Балтийский дом"

31-й Международный форум пройдет с 6 по 20 октября. На открытии покажут новый спектакль "Сад" "Электротеатра Станиславский" - по пьесе современного драматурга Алексея Шипенко в постановке Дениса Азарова. В главной роли - известная актриса Юлия Ауг. История посвящена средневековой "мертвой португальской королеве".

В программе - постановки зарубежных театров, например, спектакль театра Сардинии (Италия) "Макбет" по пьесе Шекспира режиссера Алессандро Серра. Режиссер Башар Муркус представит спектакль "Музей", выпущенный в Театре Хасаби (Израиль), белорусский режиссер Евгений Корняг - "Брак с ветром" (Республиканский театр белорусской драматургии, Минск).

Можно будет увидеть два спектакля Оскараса Коршуноваса: "Отелло" - из ОКТ (Вильнюс, Литва) и "Смерть Тарелкина" ("Балтийский дом").

Среди участников - спектакль "Деревня и я" Дмитрия Крестьянкина в РАМТе (Москва). Театр "Старый дом" из Новосибирска привезет спектакль Андрея Прикотенко "Петерс" по рассказу Татьяны Толстой.

На прошлом фестивале был показан спектакль Дмитрия Крымова "Все тут" по мотивам пьесы американского драматурга Торнтона Уайлдера "Наш городок" (театр "Школа современной пьесы"), а теперь заявлена следующая премьера режиссера, которая запланирована на сентябрь - "Двое", совместный проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы. Спектакль о встрече великого комика Чарли Чаплина и великого трагика Соломона Михоэлса.

Будет уделено внимание советской и современной российской драматургии. Это показы спектаклей "Шатуны" в постановке Романа Муромцева ("Балтийский дом"), по мотивам романа Юрия Мамлеева, "Пушечное мясо" Дмитрия Волкострелова (театр POST).

Будут обсуждения спектаклей. Запланирована дискуссия на тему "Что такое антреприза".

На вопрос о заполняемости зрительного зала в нынешних условиях, Сергей Шуб ответил: Надеемся, что будет не хуже, чем сейчас: те 75 процентов, что разрешены, останутся".

Что касается видеотрансляций спектаклей, мнение Шуба: "Опыт прошлого года показал, что показ спектакля "вживую", в прямом контакте "от сердца к сердцу, от разума к разуму" - конечно, это настоящий театр. Трансляция - суррогат вторичный. Не хотелось бы отпугивать зрителя от театра. Если только нет другого выхода… Я убежден, что, если показывать спектакль в записи, надо делать специальные телеверсии. Недавно мы сделали такую видеозапись - "Волки и овцы", и я, видевший наш спектакль неоднократно, сам смотрел его в записи, не отрываясь".

- Любите театр, как любим его мы, приходите к нам. До встречи в "Балтийском доме"! - призвал Сергей Шуб.

Тем временем

Театр-фестиваль "Балтийский дом" представлен в пяти номинациях высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В номинации "Лучший спектакль на большой сцене" - "Волки и овцы" (режиссер Анджей Бубень). Актриса Наталья Парашкина - в номинации "Лучшая женская роль", за роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в этом спектакле.

В номинации "Лучший спектакль на малой сцене" - "Версальский экспромт" Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина. Актер Сергей Андрейчук - за роль в этом спектакле. Роману Муромцеву присужден специальный приз Экспертного совета за режиссуру спектакля "Шатуны".