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Рубрика: Власть

Уйба: Эпидемиологическая обстановка не позволяет отпраздновать 100-летие Коми

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Запланированные на конец августа массовые торжества в честь 100-летия республики в Коми решили отложить из-за распространения COVID-19.

- Все массовые мероприятия - большие концерты, гулянья, праздничные салюты - указом главы Республики Коми "О введении режима повышенной готовности" на территории республики запрещены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - пояснил глава Республики Коми Владимир Уйба. - Эпидемиологическая обстановка сегодня не позволяет нам разрешить их проведение. Поэтому крупные юбилейные мероприятия мы перенесем на следующий год и отметим их 22 августа 2022 года.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Как сказано в указе главы республики, "приостановить проведение на соответствующих территориях культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий с численностью участников 30 и более человек до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией". Однако менее массовые мероприятия, пояснили в правительстве республики, будут проводиться с соблюдением санитарных правил.

Напомним, что Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), а в 1936 году получила статус республики. Вековой юбилей в регионе планировали отпраздновать 20-22 августа.

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