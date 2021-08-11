В калининградских замках прошел музыкальный фестиваль

В Калининградской области завершился необычный музыкальный фестиваль. Классическая музыка прозвучала в стенах исторических зданий, в том числе разрушенных. Все деньги от продажи билетов пойдут на восстановление калининградских памятников. В перспективе мероприятие может стать традиционным.

Фестиваль получил название "Кантата" - от итальянского слова cantata, что переводится как "петь". У него было пять концертных площадок. Это замки Бранденбург в поселке Ушаково и Гердауэн в поселке Железнодорожный, кафедральный собор XIV века и площадь около собора на острове Канта в Калининграде, а также вал у Музея янтаря. Музыканты со всей страны исполнили в необычных декорациях произведения Прокофьева, Рахманинова, Чайковского и Генделя.

В открытии и закрытии фестиваля приняла участие российская оперная певица, примадонна, солистка театра "Новая опера" Светлана Касьян. По ее мнению, сочетание классической музыки и исторических мест сделало событие незабываемым. Дирижер и художественный руководитель "Кантаты" Филипп Чижевский добавляет: именно исторические места вдохновили организаторов и музыкантов на выбор произведений.

- Отличительная черта фестиваля - это многожанровость, - говорит он. - У нас одна программа противоположна другой. Это и камерная музыка, и хоровое исполнение а капелла, и многое другое.

Деньги от продажи билетов организаторы направят на реализацию благотворительной программы, которую запустили в прошлом году региональные власти и фонд "Благоустройство и взаимопомощь". Она предусматривает восстановление семи калининградских памятников с помощью различных благотворительных механизмов. Это кирха и замок в поселке Железнодорожный, кирха в поселке Домново, комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга и водонапорная башня "Велау" в Знаменске, имение Парненен в поселке Красный Яр и Башня Бисмарка в поселке Красная Горка.

- Решать, какие именно объекты мы восстановим благодаря фестивалю, будет наблюдательный совет программы, - подчеркнул руководитель благотворительного фонда Андрей Буштаков. - В состав совета входят общественники, культурологи, архитекторы, представители профильных органов власти. Мы попросили региональную службу охраны объектов культурного наследия подготовить список восстановительных работ, в которых семь памятников нуждаются в первую очередь. Возможно, деньги, полученные от продажи билетов на концерты "Кантаты", позволят предотвратить разрушение сразу нескольких объектов.