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11.08.2021 14:55

В калининградских замках прошел музыкальный фестиваль

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 181(8532)
В Калининградской области завершился необычный музыкальный фестиваль. Классическая музыка прозвучала в стенах исторических зданий, в том числе разрушенных. Все деньги от продажи билетов пойдут на восстановление калининградских памятников. В перспективе мероприятие может стать традиционным.
Древние стены - прекрасные декорации. Фото: Оргкомитет фестиваля "Кантата" Древние стены - прекрасные декорации. Фото: Оргкомитет фестиваля "Кантата"
Древние стены - прекрасные декорации. Фото: Оргкомитет фестиваля "Кантата"

Фестиваль получил название "Кантата" - от итальянского слова cantata, что переводится как "петь". У него было пять концертных площадок. Это замки Бранденбург в поселке Ушаково и Гердауэн в поселке Железнодорожный, кафедральный собор XIV века и площадь около собора на острове Канта в Калининграде, а также вал у Музея янтаря. Музыканты со всей страны исполнили в необычных декорациях произведения Прокофьева, Рахманинова, Чайковского и Генделя.

Фото: Пресс-служба Самарского театра оперы и балета
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В открытии и закрытии фестиваля приняла участие российская оперная певица, примадонна, солистка театра "Новая опера" Светлана Касьян. По ее мнению, сочетание классической музыки и исторических мест сделало событие незабываемым. Дирижер и художественный руководитель "Кантаты" Филипп Чижевский добавляет: именно исторические места вдохновили организаторов и музыкантов на выбор произведений.

- Отличительная черта фестиваля - это многожанровость, - говорит он. - У нас одна программа противоположна другой. Это и камерная музыка, и хоровое исполнение а капелла, и многое другое.

Деньги от продажи билетов организаторы направят на реализацию благотворительной программы, которую запустили в прошлом году региональные власти и фонд "Благоустройство и взаимопомощь". Она предусматривает восстановление семи калининградских памятников с помощью различных благотворительных механизмов. Это кирха и замок в поселке Железнодорожный, кирха в поселке Домново, комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга и водонапорная башня "Велау" в Знаменске, имение Парненен в поселке Красный Яр и Башня Бисмарка в поселке Красная Горка.

- Решать, какие именно объекты мы восстановим благодаря фестивалю, будет наблюдательный совет программы, - подчеркнул руководитель благотворительного фонда Андрей Буштаков. - В состав совета входят общественники, культурологи, архитекторы, представители профильных органов власти. Мы попросили региональную службу охраны объектов культурного наследия подготовить список восстановительных работ, в которых семь памятников нуждаются в первую очередь. Возможно, деньги, полученные от продажи билетов на концерты "Кантаты", позволят предотвратить разрушение сразу нескольких объектов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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