В Кронштадте построят семь новых дорог

В Кронштадте к 2025 году построят семь новых дорог общей протяженностью более 10 километров.

Модернизация транспортной инфраструктуры началась в связи с созданием туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Для этого появятся дополнительные въезды в историческую часть Кронштадта, будет обеспечена современная транспортная связь с Петербургом.

Новые дороги появятся в 7-м и 8-м кварталах города, реконструкция затронет участки Цитадельской дороги и Кронштадтского шоссе. На Цитадельском шоссе построят новый участок, и в результате оно станет дублирующей трассой для выезда на кольцевую автодорогу.

За счет городского бюджета будет построена пешеходная набережная от улицы Адмирала Грейга до сквера Инчхон. А на федеральные средства возведут развязку у комплекса защитных сооружений. Как сообщили в администрации Кронштадта, общий объем инвестиций достигнет восьми миллиардов рублей. Город внесет 4,9 миллиарда, федеральный бюджет - три миллиарда, оставшуюся сумму добавит инвестор.

Кстати

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" этим летом в Кронштадте уже отремонтированы участки улиц Восстания и Макаровской. В 2022 году приведут в порядок проспект Ленина.