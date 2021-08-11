В Мурманской области разрешили лов камчатского краба

С 16 августа в Мурманской области начинается любительский лов камчатского краба, который до сих пор был запрещен.

Для краболовов-любителей на побережье Баренцева моря выделены пять участков, на каждом из которых с августа по декабрь можно будет выловить не более 20 тонн краба.

Два участка расположены в Териберской губе, остальные - в районе, ограниченном губами Долгая Щель и Малонемецкая Западная, Святоносском заливе и в районе мыса Ярнышный.

Ловить морской деликатес можно будет по путевкам, сообщил заместитель начальника отдела сельского и рыбного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии региона Андрей Алексеев. Для жителей региона путевка обойдется дешевле, чем для приезжих. Предполагается, что минимальная стоимость путевки на вылов одной особи камчатского краба составит от 800 до 1000 рублей.

Ловить краба можно крючковыми снастями и сетями с размером ячеи не менее 70 миллиметров.

Справка "РГ"

Завезенный в 1960-х годах из Охотского моря в Баренцево, камчатский краб не имеет здесь естественных врагов и буквально опустошает дно, лишая местные виды морских обитателей кормовой базы. Из Баренцева моря он добрался в Норвегию, где каждому жителю побережья Норвегии разрешается в месяц выловить три особи краба бесплатно.