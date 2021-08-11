В Петербурге бомбоубежище превратят в детский бассейн

В Петербурге на Петроградской стороне бывшее бомбоубежище превращают в детский бассейн. Он должен открыться в 2022 году, рассчитан на 450 детей в сутки. Проект уникален не только в масштабах Петербурга, но и всей страны.

Клуб "Тоннель" в Любанском переулке, 2, знала вся модная молодежь Петербурга. Он работал с 1993 года в помещении бомбоубежища. Это был один из первых ночных клубов не только в Петербурге, но и в стране. Здесь выступали легендарные диджеи, зарождались музыкальные тренды. Клуб находился в зоне постоянного внимания правоохранительных и надзорных органов и в 2011 году закрылся, официальной причиной называлось нарушение целого ряда норм пожарной безопасности.

Проблем с помещением действительно было много. Самая заметная - это вода. Это бич большинства бомбоубежищ Петербурга. Грунтовые воды подходят близко к поверхности, в годы строительства убежищ системы гидроизоляции были не столь совершенны. Поэтому объекты затапливало. В клубе "Тоннель" из-за этого даже пришлось поднимать полы.

До 2020 года объект был закрыт, а потом началось неожиданное восстановление убежища. Появилось предположение, что "Тоннель" здесь снова откроется, но в администрации Петроградского района опровергли эту версию.

Помещение передано в управление спортшколы олимпийского резерва по плаванию "Радуга". Сейчас отремонтирована входная группа, откачена вода, рабочие демонтируют барные стойки и чилаут - в детском бассейне они не нужны. Известно, что в помещении оборудуют спортзал, появится сектор рекреации, там родители будут ожидать детей после занятий. Особое внимание планируется уделить освещению и дизайну стен, в помещениях не должно быть темно и депрессивно.

Приватизация объектов гражданской обороны запрещена, даже если они фактически заброшены

В администрации Петроградского района "РГ" сообщили, что, несмотря на кардинальные перемены, перепланировок не будет. В убежище толстые бетонные стены, как-то их трансформировать невозможно. Демонтировать будут только конструкции, которые не являются несущими, сменят двери, подвесные потолки. С учетом специфики объекта все поверхности будут обработаны гидроизолирующим и противогрибковым материалами.

Превращение убежища в бассейн обойдется бюджету в 100 миллионов рублей, строительство нового объекта такой же вместимости стоило бы не меньше миллиарда.

Интерес в этой истории представляет и правовой статус объекта. В администрации Петроградского района "РГ" заверили, что все работы производятся в строгом соответствии с законодательством и за содержание конкретного убежища в Любанском переулке отвечает город. После того как в 2022 году в помещении откроется бассейн, оно не потеряет своих функций, ведь все конструктивные особенности соблюдены.

Однако опыт Петроградского района вряд ли можно будет растиражировать. Одна из причин - статус объектов.

- Вопрос приспособления бомбоубежищ под современное использование лежит не столько в инвестиционной или экономической плоскости, сколько в их правовом статусе. Дело в том, что по действующему законодательству все защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО), к которым относятся бомбоубежища и бункеры, являются собственностью Российской Федерации в лице Роимущества, а их учет и управление осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям. Это означает, что приватизация данных объектов гражданской обороны запрещена, даже если они фактически заброшены и не используются по назначению. При этом после Великой Отечественной войны в стране осталось огромное количество бомбоубежищ, которые до сих пор не поставлены на учет. Однако вовлечение как учтенных, так и бесхозных объектов в хозяйственный оборот сопряжено с большим количеством юридических и административных процедур, что снижает их популярность среди инвесторов, - говорит Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России".

Вопрос не только в статусе. Бизнес в принципе не готов рассматривать бывшие бомбоубежища как коммерческие помещения, считает Ирина Евдокимова, руководитель проектов, направление "Недвижимость", Группы компаний SRG.

- Основная часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии, требуются достаточно большие капитальные вложения, а также процесс оформления прав на объекты недвижимости весьма затруднителен. С учетом объемно-планировочных, конструктивных решений, наличия специального инженерно-технического оборудования затраты на переоборудование достаточно высокие и являются экономически нецелесообразными, - отмечает эксперт.

Поэтому, если убежища и получают вторую жизнь, то, как правило, она непосредственно связана с прошлым этих самых бункеров. Так, в Петербурге на улице Севастьянова с конца 2014 года в бункере многоквартирного дома работает квест. У каждой команды одна задача: выбраться из бункера по подсказкам. Инвестор отремонтировал убежище, но сохранил всю специфику объекта, даже поставил бюст Ленина в память о советском прошлом.

Чаще всего бункеры превращают в музеи. Например, в Петербурге открыты для посещения бункер Трибуца, его привели в порядок силами волонтеров. Можно попасть и в бункер Жданова в Смольном. В Калининграде с прошлого года работает музей "Фридландские ворота", он также расположен в бывшем бомбоубежище. А в Архангельске в бомбоубежище бывшей типографии "Правды Севера" открыли выставочное пространство.

И все же пока новая жизнь бункеров - это скорее исключение, а не правило. Безусловно, часть объектов выполняют свое прямое назначение. Но есть и те, что позаброшены. Например, так произошло с бункером "Нева" в парке Лесотехнической академии в Петербурге, он строился в годы блокады для высшего командного состава, но так и не использовался по назначению. Сейчас он затоплен, входы туда закрыты. И таких примеров много по всему Северо-Западу.

О них слагают городские легенды, туда изредка водят экскурсии диггеры, но состояние объектов с каждым годом ухудшается: двери ржавеют, перекрытия ветшают, системы вентиляции выходят из строя. Алгоритма по возвращению к жизни таких объектов пока нет.