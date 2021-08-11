В Петербурге открылось новое инклюзивное пространство для инвалидов

На площади 700 квадратных метров здесь теперь разместились залы художественной литературы, детский отдел, отдельный фонд тактильных изданий, аудиозал, концертный зал, залы научно-популярной литературы и коворкинг. Все это предназначено не только для слабовидящих - сюда может прийти любой человек с ментальными особенностями, в том числе и аутисты.
- Мы закупили серьезное программное обеспечение, компьютеры с брайлевской строкой, запустили систему "Говорящий город", чтобы слепые сразу ориентировались в пространстве, для слабослышащих у нас есть специальные магнитные петли, усиливающие звук, - говорит директор библиотеки, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры РФ Ольга Уварова. - . В нашем единственном в городе коворкинге, где можно забронировать пространство для проведения собственного мероприятия или деловой встречи, есть тактильная карта исторического центра Петербурга. Широко представлены у нас и адаптированные 3D-модели известных архитектурных памятников, а в аудиозале с "говорящими" книгами, дисками, нотами, напечатанными шрифтом Брайля, можно поиграть на электропианино.
Специалисты библиотеки выпускают специальные адаптированные тактильные книги и учебники, единственные в России. Особенно впечатляют альбомы, сделанные по технологии прототипирования (послойного нанесения трехмерного изображения), которая позволяет сделать доступными для слепых и слабовидящих цветные иллюстрации. И к каждому приложен специально записанный аудио-CD, чтобы совместить ощущения с рассказом (у библиотеки две собственные звукозаписывающие студии).
В детском отделе собраны уникальные тактильные книги для незрячих, издания для самых маленьких, еще не владеющих средствами вербальной коммуникации, для малышей с расстройствами аутистического спектра.
В зале "Технохаб" у посетителей есть возможность воспользоваться 3D-принтером и 3D-сканером, рабочие места оборудованы брайлевской строкой, программами экранного доступа и адаптированной рабочей средой для незрячих.
Кстати
В Петербурге и области официально зарегистрировано 570 тысяч инвалидов (в том числе 17 тысяч детей). Из них 15 тысяч - слепых и слабовидящих (детей - три тысячи).