В Петербурге открылось новое инклюзивное пространство для инвалидов

Санкт-Петербургская государственная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (многие знают ее по неофициальному названию "Точки зрения") после двухлетнего капитального ремонта представила новое инклюзивное пространство.

На площади 700 квадратных метров здесь теперь разместились залы художественной литературы, детский отдел, отдельный фонд тактильных изданий, аудиозал, концертный зал, залы научно-популярной литературы и коворкинг. Все это предназначено не только для слабовидящих - сюда может прийти любой человек с ментальными особенностями, в том числе и аутисты.

- Мы закупили серьезное программное обеспечение, компьютеры с брайлевской строкой, запустили систему "Говорящий город", чтобы слепые сразу ориентировались в пространстве, для слабослышащих у нас есть специальные магнитные петли, усиливающие звук, - говорит директор библиотеки, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры РФ Ольга Уварова. - . В нашем единственном в городе коворкинге, где можно забронировать пространство для проведения собственного мероприятия или деловой встречи, есть тактильная карта исторического центра Петербурга. Широко представлены у нас и адаптированные 3D-модели известных архитектурных памятников, а в аудиозале с "говорящими" книгами, дисками, нотами, напечатанными шрифтом Брайля, можно поиграть на электропианино.

Специалисты библиотеки выпускают специальные адаптированные тактильные книги и учебники, единственные в России. Особенно впечатляют альбомы, сделанные по технологии прототипирования (послойного нанесения трехмерного изображения), которая позволяет сделать доступными для слепых и слабовидящих цветные иллюстрации. И к каждому приложен специально записанный аудио-CD, чтобы совместить ощущения с рассказом (у библиотеки две собственные звукозаписывающие студии).

В детском отделе собраны уникальные тактильные книги для незрячих, издания для самых маленьких, еще не владеющих средствами вербальной коммуникации, для малышей с расстройствами аутистического спектра.

В зале "Технохаб" у посетителей есть возможность воспользоваться 3D-принтером и 3D-сканером, рабочие места оборудованы брайлевской строкой, программами экранного доступа и адаптированной рабочей средой для незрячих.

Кстати

В Петербурге и области официально зарегистрировано 570 тысяч инвалидов (в том числе 17 тысяч детей). Из них 15 тысяч - слепых и слабовидящих (детей - три тысячи).