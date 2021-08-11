В Петербурге в этом году школ и первоклассников станет больше

Школы города готовятся к 1 сентября. Первый раз в первый класс пойдут 64 тысячи мальчиков и девочек, что на две тысячи больше, чем в прошлом году. Откроются пять новых школ. Удается сохранить многолетнее петербургское достижение: обучение всех детей только в первую смену. Для больших городов это редкость.

Число детей в Петербурге постоянно увеличивается. Только за последние десять лет их стало больше на 320 тысяч (200 тысяч школьников и 120 тысяч дошкольников). И поэтому городу приходится прикладывать значительные усилия, чтобы в учебных заведениях хватало мест.

Самый проблемный в плане соцструктуры район - активно строящийся Приморский. Он получит сразу три школы. Две из них (на 550 учеников каждая) расположены на Шуваловском проспекте, в Каменке. Работы в них практически закончены (готовность - до 95 процентов), идет благоустройство территории и внутренняя отделка помещений.

На 97 процентов готова третья - большая школа (на 1600 учеников) в Пригородном. Новую школу на 825 мест построят в Выборгском районе (Парголово), а в Курортном завершается реконструкции школы на 278 учеников. Возведение объектов идет в рамках адресной программы комитета по строительству.

Официально прием в первые классы еще продолжается и закончится к 5 сентября

Всего с учетом того, что уже введены в эксплуатацию две новые школы в Московском и Пушкинском районах, общее число мест возрастает на 6178. Это позволит не только принять первоклассников, число которых выросло по сравнению с предыдущими годами, но и уменьшить заполняемость ряда более старших классов.

Напомним: новые школы и по оборудованию не стоит сравнивать с учебными заведениями старой застройки. Сейчас нормой стали два бассейна, два спортзала, отлично оборудованные компьютерные и другие технологические классы.

Деньги на свое оснащение школы получают в виде субсидий из бюджета города на модернизацию и развитие. Сейчас начался прием таких заявок. По итогам восемь школ-победительниц получат по 25 миллионов рублей, еще 25 учебных заведений - по 10 миллионов рублей.

Как пояснили в комитете по образованию, на выделенные средства в школах будут открываться профильные классы (в сотрудничестве с вузами, учреждениями среднего профобразования и предприятиями различных секторов экономики). Что позволит запускать в школах раннюю предпрофессиональную и профессиональную подготовку, ориентировать на получение востребованных на рынке труда профессий.

Школы, показывающие не самые высокие результаты, смогут принять участие еще в одном конкурсе на получение грантов в размере десяти миллионов рублей, которые можно будет потратить не только на новое оборудование для классов и лабораторий, но и на обучение педагогов, совместные проекты с вузами и предприятиями.

Кстати

Официально прием в первые классы еще продолжается и закончится к 5 сентября. Сейчас заявления принимают на детей, родители которых хотят, чтобы отпрыски ходили в школы "не по прописке".