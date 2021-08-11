В Петергофе участник свадебного кортежа открыл стрельбу

В Северной столице задержан участник свадебного кортежа, который открыл стрельбу из окна автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виновнику инцидента 23 года, он прописан в Петергофе.

- Днем 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Парковой в Петергофе из проезжающего автомобиля Infiniti стреляли из пистолета в воздух, - рассказали в главке. - Судя по украшениям, указанный автомобиль являлся участником свадебного кортежа. Незамедлительно были ориентированы наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД Петродворцового района.

По подозрению в совершении правонарушения задержан местный житель, у него изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".