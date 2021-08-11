В России снизился средний размер ипотеки

В НБКИ связывают такое уменьшение среднего размера ипотечного кредита с ужесточением условий программы льготной ипотеки и растущими банковскими ставками. "В условиях коррекции программы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья - снижаться. При этом говорить, что это долгосрочная тенденция, пока рано", - отметил директор по маркетингу компании Алексей Волков.

По данным бюро, сильнее всего средний размер жилищного кредита в июле снизился в Саратовской (-15,9%), Челябинской (-14,2%), Нижегородской (-13,7%) и Кемеровской (-12,2%) областях, а также в Татарстане (-10,7%). Одновременно в ряде субъектов РФ показатель, напротив, вырос, в том числе, в Удмуртии (+20,7%), а также в Оренбургской (+11,5%), Иркутской (+4,0%) и Воронежской (+3,7%) областях.

По-прежнему лидером по размеру среднего ипотечного кредита в июле осталась Москва, хотя даже в столице размер ипотечного кредита снизился на 2,3% - до 6,94 миллиона рублей. В Московской области снижение показателя в прошлом месяце было не таким заметным - на 0,3%, до 5,12 миллиона рублей.

Тройку ипотечных лидеров замыкает Санкт-Петербург, где, наоборот, стали занимать в банках на покупку квартиры на 2,6% больше средств, в среднем - 4,61 миллиона рублей. На четвертое место вышел Хабаровский край, где заемщики увеличили "средний чек" ипотеки на 3,5%, до 3,72 миллиона рублей, а на пятым оказался Приморский край, где средний размер ссуды упал на 9,3%, до 3,7 миллиона.

Ранее компания "Дом.РФ" подсчитала, что ипотечный портфель в России с учетом текущей доли жилья в собственности граждан имеет потенциал роста не менее чем до 15% ВВП. Но пока по итогам первого полугодия ипотечный портфель составляет 10,5% по отношению к годовому ВВП, превысив 11,4 триллиона рублей. По оценкам аналитиков "Дом.РФ", доля ипотеки в перспективе будет расти и в общей структуре задолженности населения: с нынешних 48% до уровня развитых стран - 70-80%.