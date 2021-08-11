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Рубрика: Происшествия

Видео: В Вологде во время ливня по дороге проплыли на сапборде

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)

Вологда справляется с последствиями ночной непогоды, когда за несколько часов выпала третья часть месячной нормы осадков. Все улицы затопило до такой степени, что на Ленинградской сняли на видео мужчину, который плыл по дороге на сапборде.

Фото: instagram.com/p/CSYPVPwC3Fg/
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Как отметил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов, он около полудня среды был на улице Ленинградской - она сухая. Это значит, что ливневая канализация есть, она работает. Именно ее больше всего ругали жители, обсуждая видео ливня.

Однако, как отметил градоначальник, на участке Ленинградской добавят еще один дождеприемник. Что касается плавающего по дороге экстремала, чиновники предупредили об опасности подобных трюков.

Сейчас в Вологде продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

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