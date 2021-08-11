Владельцам Единой карты петербуржца начислят бонусы за физическую активность

Власти Северной столицы придумали оригинальный способ популяризации здорового образа жизни. У Единой карты петербуржца (ЕКП) появился новый сервис - "Активность". Теперь можно просто ходить пешком и получать за это баллы.

Работает это так. Сервис "Активность" синхронизируется с мобильным шагомером, установленным на смартфонах. Так держатели карты могут увидеть количество пройденных шагов. В мобильном приложении ЕКП будет вестись история физической активности пользователя. А те, кто пройдет за сутки 10 тысяч шагов, получат вознаграждение - три балла. Потом их можно будет обменять на сувениры, билеты в театры и музеи города.

- Горячо поддерживаю эту инициативу, - комментирует нововведение Наталья Рыжикова, тренер фитнес-центра. - В наш век гиподинамии движение - это очень важно! Я всегда говорю: если еда - это бензин, то движение - мотор. Любая физическая активность крайне необходима для работы всех систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной... А шагать - самая доступная и безопасная форма активности для людей всех возрастов. Ходить - это же здорово! Особенно по такому красивому городу, как Петербург. 10 тысяч шагов - нормальное ежедневное количество для среднестатистического человека. Здесь у меня, как у специалиста, возражений нет. Ходите пешком - это точно улучшит метаболизм и повысит количество эндорфинов!

Правда, быстро нашагать на билет не получится. Самый дешевый билет в "Магазине поощрений ЕКП" (например, в Музей-квартиру Блока) стоит 100 баллов. А, допустим, чтобы сходить на мюзикл "Девчонка на миллион" Театра музкомедии, надо накопить 700 баллов. То есть пройти немногим меньше двух с половиной миллионов шагов.

Впрочем, на сервисе есть и другие способы заработать баллы. Например, поучаствовать в голосовании или анкетировании, как можно подробнее заполнить личный профиль и так далее.

Единая карта петербуржца появилась два года назад - в мае 2019-го. Это многофункциональная именная электронная карта, созданная специально для жителей Северной столицы. Она предоставляет доступ к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. В частности, с ее помощью можно расплачиваться в магазинах, ездить на общественном транспорте, посещать музеи и театры, одновременно пользуясь скидками и программами лояльности компаний - партнеров проекта.

Правда, быстро нашагать на билет не получится. Чтобы сходить на мюзикл "Девчонка на миллион" Театра музкомедии, надо накопить 700 баллов

У ЕКП постоянно появляются новые сервисы. Так, одновременно с "Активностью" было запущено "Цифровое здравоохранение". С помощью этого сервиса горожане могут получить информацию о медицинских учреждениях, к которым они прикреплены по полису ОМС, а также видеть свои предстоящие и отмененные записи к врачу. А в мае на платформе Единой карты петербуржца в разделе "Мои льготы" держателям карты стала доступна информация о перечисленных выплатах из городского бюджета по назначенным мерам социальной поддержки. Сервисы доступны как на портале ЕКП, так и в мобильном приложении карты.

- За два года эта карта стала одним из самых важных инструментов улучшения качества жизни наших горожан, - резюмирует губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Сегодня с ее помощью петербуржцы имеют доступ к многим востребованным повседневным услугам. Будем и дальше развивать этот проект.