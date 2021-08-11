Андрей Бочаров: Мы создаем основу развития онкослужбы Юга России

Под двухэтажный радиологический корпус общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров уже вырыт семиметровый котлован для размещения медицинского оборудования и смонтирована подпорная стенка. В здании разместятся процедурные отделения для радиотерапии; палаты дневного стационара; технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения.
По графику идут работы по строительству отдельного консультационно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкодиспансера. Там разместятся детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных сетей, вспомогательных элементов для установки медицинского оборудования - на финишной прямой. Специалисты подрядчика завершают благоустройство прилегающей территории, где помимо пешеходных дорожек и парковки на 120 машиномест предусмотрен сухой фонтан и детский игровой городок. Кроме того, для оборудования нового корпуса уже поставлено 90 процентов техники.
- Все идет в жестком графике без отставаний. Качество соответствует. Задача, которую мы для себя ставим, - к концу 2021 года завершить строительные работы на объекте, чтобы перейти к сертификации и подготовке к приему пациентов, - отметил Андрей Бочаров.
Напомним, что в наращивание материально-технической базы онкодиспансера с 2014 года вложено свыше 2,1 миллиарда рублей. До 2024 года запланировано еще 4,6 миллиарда рублей. С 2020 года в распоряжение врачей поступили 110 единиц нового оборудования, в том числе закуплены КТ и линейный ускоритель - под них готовят помещения.
- Сегодня мы начинаем решать вопрос о создании на территории Волгоградской области в составе онкодиспансера мощного ПЭТ/КТ-центра, который будет отвечать самым высоким мировым стандартам. Такие центры есть в Москве, Воронеже, но они крайне перегружены. С вводом объекта мы сможем сказать, что создали серьезную основу по развитию онкослужбы для всего Юга России, - отметил Андрей Бочаров.