Андрей Бочаров: Мы создаем основу развития онкослужбы Юга России

Строительство радиологического и консультационно-диагностических корпусов Волгоградского областного онкодиспансера идет по графику. Ход реализации одного из приоритетных для региона проектов проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Под двухэтажный радиологический корпус общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров уже вырыт семиметровый котлован для размещения медицинского оборудования и смонтирована подпорная стенка. В здании разместятся процедурные отделения для радиотерапии; палаты дневного стационара; технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения.

По графику идут работы по строительству отдельного консультационно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкодиспансера. Там разместятся детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных сетей, вспомогательных элементов для установки медицинского оборудования - на финишной прямой. Специалисты подрядчика завершают благоустройство прилегающей территории, где помимо пешеходных дорожек и парковки на 120 машиномест предусмотрен сухой фонтан и детский игровой городок. Кроме того, для оборудования нового корпуса уже поставлено 90 процентов техники.

- Все идет в жестком графике без отставаний. Качество соответствует. Задача, которую мы для себя ставим, - к концу 2021 года завершить строительные работы на объекте, чтобы перейти к сертификации и подготовке к приему пациентов, - отметил Андрей Бочаров.

Напомним, что в наращивание материально-технической базы онкодиспансера с 2014 года вложено свыше 2,1 миллиарда рублей. До 2024 года запланировано еще 4,6 миллиарда рублей. С 2020 года в распоряжение врачей поступили 110 единиц нового оборудования, в том числе закуплены КТ и линейный ускоритель - под них готовят помещения.

- Сегодня мы начинаем решать вопрос о создании на территории Волгоградской области в составе онкодиспансера мощного ПЭТ/КТ-центра, который будет отвечать самым высоким мировым стандартам. Такие центры есть в Москве, Воронеже, но они крайне перегружены. С вводом объекта мы сможем сказать, что создали серьезную основу по развитию онкослужбы для всего Юга России, - отметил Андрей Бочаров.