Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте

Из-за большого общественного резонанса руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК инициировал передачу уголовного дела о разливе нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска из полиции в СК.

Для таких ЧП есть специальная уголовная статья 252 "Загрязнение морской среды". Сейчас это уголовное дело уже передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Вот что известно следствию на этот момент. 7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте. Был организован осмотр территорий. Идет исследование полученных проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, и люди, причастные к совершению преступления.