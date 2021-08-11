Донские палеонтологи нашли кости среднеплейстоценового носорога

В Ростове-на-Дону подведены итоги совместной палеонтологической экспедиции Южного научного центра РАН, Геологического института РАН и Палеонтологического института РАН.

Как рассказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов, маршрут экспедиции охватил значительную территорию - от Таманского полуострова до Цимлянского водохранилища.

- Основными объектами изучения стали плиоценовые и плейстоценовые отложения Краснодарского края и Ростовской области, которые несут информацию о сообществах, обитавших на территории юга Восточной Европы на протяжении последних 4 миллионов лет. Самой яркой находкой стала находка части скелета среднеплейстоценового носорога, - рассказал Вадим Титов.

Но помимо остатков крупных животных было собрано довольно много зубов и костей грызунов, рыб, амфибий, рептилий и раковин моллюсков.

- Современная наука старается изучать страницы геологической летописи комплексно и не стремится добывать только большие объекты типа костей слонов и носорогов. Именно совместные материалы по крупным и мелким животным, а также растительные остатки в совокупности с данными геологии позволяют достоверно реконструировать события, происходившие несколько сотен тысяч или миллионов лет назад, - говорит палентолог.

Нужно отметить вклад местных жителей в работу экспедиции. Краевед-любитель из Волгодонска Сергей Коростиев открыл для ученых интересное местонахождение плиоценовых животных на территории Цимлянского водохранилища. А житель Белореченского района Краснодарского края Александр Познахирин не только показал места находок древних животных, но и передал научным сотрудникам свою коллекцию ископаемых, которую собирал на протяжении многих лет.