Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав предпринимателей

Генпрокуратура подвела итоги работы по защите прав предпринимателей за первые шесть месяцев 2021 года. В надзорном ведомстве "РГ" рассказали о том, кто, как и почему мешает нормально работать предпринимателям и как с этим борются прокуроры.

Как заявил во время прошедшего Петербургского экономического форума Генпрокурор Игорь Краснов, важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, которая видится в обеспечении единства правового поля и правоприменения.

"Без доверия к национальной юрисдикции трудно представить здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат в стране", - отметил Краснов. По его словам, он как глава надзорного ведомства прекрасно осознает особую миссию прокуроров в формировании такого доверия. Особенно это чувствовалось в разгар пандемии, когда прокуроры пресекли порядка 200 тысяч нарушений, в том числе свыше 11 тысяч фактов нарушения моратория на проведение проверок. Восстановлены права 21 тысячи предпринимателей. Бизнесу возвращено более 37 млрд рублей долгов по госконтрактам.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, за первую половину этого года прокуроры уже приняли меры к устранению свыше 135 тысяч нарушений законов в сфере защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса. Было внесено 37,6 тысячи представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены почти 21,5 тысячи должностных лиц. Свыше 4,3 тысячи чиновников-правонарушителей получили административные взыскания. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 136 уголовных дел.

Так, например, в Севастополе по инициативе прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) УК РФ. Поводом для возбуждения послужило неправомерное удержание органом внутренних дел под видом вещдоков продукции на сумму не менее 27 млн рублей, которая принадлежит предпринимателю.

В целом, как отметили в надзорном ведомстве, с учетом определенных руководством страны приоритетов по дальнейшему формированию благоприятных условий для ведения бизнеса усилия прокуроров в этом году сосредоточены на обеспечении исполнения законодательства при предоставлении предпринимателям мер государственной поддержки. В том числе для преодоления негативного влияния пандемии, при оказании публичных услуг.

Прокуроры в этом году уже приняли меры к устранению свыше 135 тысяч нарушений законов в сфере защиты прав малого и среднего бизнеса

При этом первоочередное внимание уделяется обеспечению законности нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения с участием хозяйствующих субъектов. По протестам прокуроров в этом году изменено или отменено более 19 тысяч таких актов. Например, в Кемеровской области по требованию одной из прокуратур в соответствии с требованиями законодательства приведено положение о земельном налоге на территории города, которым был необоснованно сокращен период получения инвесторами налоговых льгот.

Значительное количество нарушений выявляется в административных регламентах предоставления госуслуг, в которых нередко содержатся незаконные основания для отказа в их оказании, требования излишних документов и согласований. Только в Алтайском крае после прокурорского вмешательства исключены обременительные положения из более 300 административных регламентов оказания муниципальных услуг в градостроительной и земельной сферах.

В поле зрения прокуроров находились вопросы получения публичных услуг в электронной форме. Например, в Ненецком автономном округе по представлению, внесенному главе региона, более 50 услуг переведены в электронный вид.

По данным Генпрокуратуры, уполномоченными органами зачастую нарушается порядок оказания государственных и муниципальных услуг, допускаются факты необоснованных отказов в их предоставлении. Так, в Волгоградской области к административной ответственности привлечен сотрудник МФЦ. Он неправомерно требовал от предпринимателя, обратившегося за получением госуслуги, платежку, подтверждающую уплату госпошлины. Аналогичные меры были приняты в Оренбургской области.

Также, надзорное реагирование потребовалось для понуждения местных властей к разработке программ развития малого и среднего предпринимательства и их финансированию. Например, в Крыму и Костромской области по требованию прокуратуры администрациями 57 поселений разработаны и утверждены такие муниципальные программы.

В Республике Башкортостан после вмешательства прокуратуры отменено незаконное решение об исключении 8 мест из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того прокуроры решительно пресекают различные злоупотребления субъектов естественных монополий - сетевых организаций при подключении предпринимателей к инженерным сетям. Так, в Республике Алтай только после вмешательства прокуратуры 52 предпринимателя были присоединены к электросетям.