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Рубрика: Экономика

Из трех вариантов нового автообхода Ялты экологи поддержали только один

Текст: Сергей Винник

Администрация объединенных заповедников Крыма не поддержала варианты проекта нового автомобильного обхода Ялты, который проходит по территории Ялтинского горнолесного заповедника. Об этом рассказал директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РК
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- На прошлой неделе организация, которая работает над проектом новой объездной, пригласила нас на встречу, - сообщил Андрей Бородин. - У них есть три варианта новой объездной Ялты. Два из них проходят по территории заповедника. Мы высказались против этих вариантов и поддержали третий, который проходит по границе заповедника, не вторгаясь на его земли.

Руководитель объединенной дирекции заповедников отметил, что окончательное решение, какой же из трех вариантов будет принят за основу, еще не принято, и все три предложения находятся в стадии обсуждения.

Напомним, в Крыму проектируется капитальный ремонт основной автомобильной дороги, ведущей на южный берег полуострова. Работы затронут горное шоссе от села Перевальное Симферопольского района Крыма до Алушты и далее до Ялты. В рамках проекта планируется найти пути обхода городов Алушта и Ялта, чтобы избежать пробок во время курортного сезона и снизить транспортную нагрузку на эти регионы. В Ялте планируется строительство новой объездной дороги от въезда в город со стороны Алушты до поселка Ливадия.

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