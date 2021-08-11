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Какие места Крыма обладают особой магией

Текст: Марина Володина
Российская газета - Неделя - Юг России № 181(8532)
Одно из любимых россиянами курортных направлений в Крыму - Сакский район. Это живописное место гости полуострова ценят за благодатный климат, близость к морю и крупным курортным городам (рукой подать до Евпатории и Сак) и умеренные цены. На курорте комфортная погода устанавливается уже в конце апреля и держится до начала октября.
Это настоящий райский уголок с небольшим водоемом, множеством цветов и главным украшением — беседками для отдыха. Фото: Администрация "Вилла Магия" Это настоящий райский уголок с небольшим водоемом, множеством цветов и главным украшением — беседками для отдыха. Фото: Администрация "Вилла Магия"
Это настоящий райский уголок с небольшим водоемом, множеством цветов и главным украшением — беседками для отдыха. Фото: Администрация "Вилла Магия"

Ценители спокойного и полезного отдыха облюбовали для себя небольшой курортный поселок Новофедоровка и приезжают сюда в отпуск со всей страны. Здесь настоящий остров сокровищ: чистейшее изумрудное море с песчаными пляжами и знаменитое Сакское озеро. Иловые сульфидные грязи Сакского озера - одни из наиболее сильных и эффективных, их минеральный, химический и органический состав близок к составу грязей Мертвого моря, а целебные свойства многократно превосходят его. Недаром из Новофедоровки поставлялись лечебные грязи в летнюю императорскую резиденцию в Ливадии для оздоровительных процедур наследника Алексея.

Гости отмечают, что именно в Новофедоровке им удается полностью переключиться с бытовых проблем. Это сделать нетрудно, потому что повсюду тебя сопровождает красота и покой. Многие отдыхающие останавливаются в отеле с чарующим названием "Вилла Магия". Незабываемое наслаждение выпить утром чашку кофе в беседке, расположенной у водоема, окруженного экзотическими цветами. Совсем рядом шумит море, и сразу тянет на пляж понежиться на мелкой гальке или на ласковом песочке.

В последнее время все большую популярность набирает отдых в бунгало. Это небольшой комфортабельный домик рядом с водой, позволяющий почувствовать уединение и тишину. Отели в Новофедоровке предоставляют возможность провести выходные в таких апартаментах на берегу моря. Обязательно попробуйте такой отдых, он запомнится для вас уютом, теплом, спокойствием и непринужденностью.

Можно поплавать не только в море, но и в бассейне, а если вдруг небо затянет тучами и пойдет дождь, сыграть в бильярд или пожарить шашлыки. Для детей тоже найдутся занятия на любой вкус: машинки, горки и даже экскурсионный паровозик.

Гостям, предпочитающим активный отдых, тоже не будет скучно. Адреналин они поднимают на водных аттракционах, на занятиях парашютным спортом и во время подводных путешествий. Туристы, которые не относят себя к экстремалам, предпочитают играть в футбол и пляжный волейбол, покрутить педали на велосипеде и освоить скандинавскую ходьбу.

Ну а вечером не обойтись без дискотеки. Как не выгулять свои лучшие летние вечерние наряды и шикарно не посидеть в кафе или баре?

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