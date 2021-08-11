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Рубрика: Общество

На Кубани обнаружено массовое захоронение военных лет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 181(8532)
В поле на окраине кубанского районного города Темрюка поисковики обнаружили неизвестное гражданское захоронение - останки стариков, женщин и детей, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны.
Следы преступлений нацистов не стерлись и через 70 лет после войны. Фото: Поисковый отряд "Тамань" Следы преступлений нацистов не стерлись и через 70 лет после войны. Фото: Поисковый отряд "Тамань"
Следы преступлений нацистов не стерлись и через 70 лет после войны. Фото: Поисковый отряд "Тамань"

- Конечно, психологически тяжелее всего находить останки детей, а они здесь разного возраста - от грудничков до 18 лет, но в основном одно-двухмесячные, новорожденные, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель поискового отряда "Тамань" Темрюкского отделения ДОСААФ России по району Игорь Бордюгов. - Детские останки просто поражают. Многие местные жители могли уйти в рабство к фашистам, но предпочли умереть смертью храбрых. Они приравниваются к солдатам, а дети вообще - к святым. Их убийство - жестокое преступление без срока давности.

Фото: mos.ru
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"Без срока давности" - именно так называется Всероссийский проект, в рамках которого проводятся поисковые работы. Исследования начались в 2008-2010 годах. Тогда между лиманом Ахтанизовским и автодорогой Темрюк - Голубицкая подняли останки 132 человек, в числе которых 69 детей. Их со всеми необходимыми почестями перезахоронили на городском воинском мемориальном кладбище.

Нынешним летом поиски возобновились в ходе расследуемого Следственным комитетом России уголовного дела (оно возбуждено в марте этого года) о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы Второй мировой войны. Кстати, в одно производство с этим делом объединили все расследуемые дела о преступлениях нацистов против мирного населения, в том числе в Краснодарском крае.

По словам поисковиков, Темрюкский район оккупировали фашисты, среди которых, кроме немцев, были захватчики из Венгрии, Польши и даже из Франции. После завершения работ этим странам предоставят свидетельства страшных преступлений их граждан.

С начала июня поисковики извлекли останки сначала девяти, а потом еще семи человек, включая троих детей. Из-за жаркой погоды волонтеры работают с перерывом: начинают с пяти-шести часов утра, заканчивают уже к 11-12 ночи.

Поисковики признаются: Тяжелее всего находить останки детей…

В поисковый отряд "Тамань" входят 20 человек - от студентов и трактористов до педагогов и пенсионеров, которые занимаются поисками в свободное время - на каникулах, в выходные дни, в отгулах или отпусках.

За пределы родного Темрюкского района они практически не выезжают - нет необходимости, и здесь, увы, еще предостаточно поисковой работы. Исключение - участие в международной акции "Вахта Памяти", которая обычно проходит в Москве или Санкт-Петербурге. На ней собираются более тысячи членов свыше сотни поисковых отрядов со всей страны.

- Данное захоронение появилось в годы Великой Отечественной войны, когда Темрюк находился в немецко-фашистской оккупациии, предположительно ранней весной 1943 года, - продолжает Игорь Бордюгов. - Здесь находятся останки мирных жителей. Сколько еще поднимем - неизвестно, ведь свидетелей своих преступлений фашисты в живых не оставляли. Все убитые лежат под тонким слоем земли - от штыка лопаты до полуметра. Рядом с ними не обнаружено вещей, с помощью которых можно было бы установить их личности и найти родственников.

Все находки передадут сотрудникам СК, которые путем судебно-медицинской экспертизы попытаются выяснить возраст и пол погибших. Потом останки будут храниться в Темрюке в специальном помещении - никакой опасности они не представляют, ведь со времени захоронения прошло более 70 лет. Затем останки жертв фашистов, как и найденные в предыдущие годы, будут погребены на мемориальном кладбище в День города, который отмечается 27 сентября, или в День освобождения Темрюка от фашистских захватчиков - 9 октября.

В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов

Поиски пройдут до осени. Но и потом работа добровольцев не остановится. Волонтеры продолжат свою просветительскую деятельность в местных школах. Старшеклассникам они продемонстрируют свой передвижной музей, в котором много находок военных лет. Кстати, они легко умещаются в несколько ящиков. "Так что история всегда с нами", - уверяют поисковики.

Справка "РГ"

Во время Великой Отечественной войны на фронт отправились тысячи жителей Темрюкского района. В конце 1941 года Таманский полуостров стал базой в проведении Керченско-Феодосийской десантной операции. В августе 1942 года территория района стала ареной боевых действий. 23 августа 1942 года советские войска оставили Темрюк, а 5 сентября весь Таманский полуостров более чем на 400 суток был оккупирован немецко-румынскими войсками.

За это время на территории полуострова фашисты казнили более двух тысяч мирных жителей и военнопленных. Более 30 тысяч жителей Темрюкского района были угнаны на работы в Германию или в Крым и на другие оккупированные территории. В руинах лежали станицы и поселки, предприятия, портовые сооружения и городские кварталы.

Кстати

Проект "Без срока давности" был начат в 2019 году под эгидой Поискового движения России, которое создали восемь лет назад. Это общероссийское общественное движение, цель которого состоит в увековечении памяти погибших при защите Отечества, как военных, так и мирных жителей - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 1941-1945 годы. Участники движения занимаются полевой (поиск захоронений) и архивной работой.

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