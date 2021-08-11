На Тамани туристы могут нырнуть в сопки вулканов и бочки с вином

"Море по колено", - порой отзываются отдыхающие об азовских курортах Кубани. Однако небольшая глубина моря (до 13,5 метра) и относительная удаленность от мегаполисов открывают здесь возможности для бюджетного семейного отдыха. Ведь на Черноморском побережье в это время цены бьют все летние рекорды.

Не все отдыхающие погружаются в кратер грязевого вулкана ради оздоровления, для многих - это просто аттракцион, веселый и яркий. Фото: Владимир Аносов/РГ

Корреспонденты "РГ" побывали на уникальных объектах Темрюкского района и узнали, чем полезны серо-голубые грязи здешних сопок, для чего окунаются в бочку с красным вином и где можно увидеть редкого русского осетра-альбиноса.

Рядом с поселком с патриотическим названием За Родину находится грязевой вулкан Тиздар. Свое имя он получил от горы, расположенной примерно в километре от этой сопки и служащей началом Голубицкой гряды. Вокруг вулкана давно разросся полноценный курортный городок с жилыми корпусами, спа-центром и кафе. Сейчас здесь особенно многолюдно - ежедневно комплекс посещают сотни отдыхающих, поэтому у деревянной лестницы с поручнями иногда выстраивается очередь - кто-то медлит перед спуском, подставляя солнцу молочные плечи, а кто-то внимательно изучает информацию на стендах о лечебных свойствах сопочной грязи...

Еще в советские годы сотрудники Центрального института курортологии оценили возможность использования таманского месторождения глины в лечебно-профилактических целях. Богатую полезными микроэлементами грязь Тиздара, содержащую фосфор, серебро, хром, бор и т. д., рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кожи, кровеносных сосудов и нарушением обмена веществ. Противопоказания тоже имеются, поэтому принимать грязевые ванны лучше после консультации с врачом. Посещение вулкана стоит 1000 рублей.

Конечно, далеко не все отдыхающие погружаются в кратер ради оздоровления, для многих - это просто аттракцион, веселый и яркий. Во-первых, в бездонном бассейне вулкана купальщики оказываются будто в невесомости (выталкиваются на поверхность плотностью месива). А во-вторых, таманская глина обладает нежной текстурой. Недавно побывавший здесь 26-летний слепой блогер из Екатеринбурга Владимир Васкевич, снимающий собственное тревел-шоу "Куда глаза не глядят", сравнил сопочную жижу со сметаной...

На вулкане купальщики, выталкиваемые на поверхность плотностью месива, оказываются будто в невесомости

Сотрудники комплекса рекомендуют находиться в кратере не более 20 минут, а затем выйти на солнце, чтобы грязь схватилась корочкой. Смывают ее в море. Ну а когда кожа увлажнена, самое время полежать в дубовой бочке с сухим таманским вином. Эта процедура также оздоровительная и называется энотерапией.

- По сути, это пилинг аминокислотами, - поясняет сотрудник комплекса Татьяна Сизоненко. - В каждую бочку я наливаю ровно сто литров сухого красного вина (местного завода) и сто литров воды. Полезные микроэлементы через поры кожи проникают в мышцы, и они "размягчаются". Процедура длится не более 15 минут, но некоторые гости настолько успевают расслабиться, что засыпают, поэтому я иногда стучу по стенке. Конечно, омолаживающую ванну предпочитают женщины, хотя был случай: от проходящей мимо туристической группы вдруг отделился мужчина, забегает ко мне во дворик и падает в бочку. "Не волнуйтесь, - говорит, - я у вас уже отдыхал в прошлом году с семьей - у меня после этой процедуры шкура прямо шелковая была".

Выслушав рассказ о чудодейственности винного спа, корреспондент "РГ" решила проверить эффективность процедуры. Аккуратно спускаюсь в бочку по ступенькам. Из-за содержания спирта температура смеси около 18 градусов, но лично мне в самый раз. Чтобы согреться, гостям подносят бокал вина. Несколько глотков - и вот кровь ускоряется в жилах. Но уже через пять минут такого вот сидения начинает клонить в сон: воздух внутри напитан алкогольными парами, а высокие стенки бочки создают хорошую звукоизоляцию - даже разговор близко стоящих людей долетает тихим шелестом.

- Некоторые пытаются зачерпнуть смесь и выпить, но я этого не рекомендую делать, - добавляет Татьяна. - А вот после процедуры вместо душа лучше просто обсохнуть.

- А как же запах? - удивляюсь я.

- Так винные пары быстро улетучиваются.

Кожа после энотерапии действительно приобретает бархатистость. По словам сотрудников, польза не только в омолаживающем эффекте, прежде всего, энотерапия дает хорошую "встряску" организму. Так что достаточно повторять процедуру раз в полгода, чтобы держать тонус. Стоимость услуги - 1000 рублей. Но есть и более бюджетные предложения.

Даже автокемпинги Азовского побережья оборудованы грязевыми бассейнами и винными ваннами. На территориях есть парковки, раздевалки, душевые, туалеты, детские площадки, столовые. Такой вариант подойдет для тех, кто устал от курортной суеты и хочет уединения.

- К нам приезжают туристические автобусы из той же Анапы или Геленджика, поскольку гостям хочется увидеть сразу два моря - Черное и Азовское, - рассказывает управляющая пляжем "Посейдон" Елена Мазяркина. - А так география отдыхающих обширная - от Камчатки до Волгограда.

Таманская энотерапия, прежде всего, дает хорошую "встряску" организму. Фото: Владимир Аносов/РГ

Стоимость комплексного билета с посещением оздоровительных процедур здесь составляет всего 500 рублей. Также на территории есть небольшой океанариум, где можно полюбоваться на исконных обитателей Азова - белугу, стерлядь и даже осетра-альбиноса, который сейчас очень редко попадает в рыболовецкие сети.

Средняя цена проживания в автокемпинге на берегу моря не превышает 750 рублей в сутки. Так, в кемпинге "Тиздар" мы встретили пенсионера из Мурманска, который приехал на Тамань в начале июля. По его словам, он отдыхает с детьми и внуками здесь уже шесть лет подряд.

- Специально купил дом на колесах, чтобы со всеми удобствами перемещаться по стране. Такой отдых обходится значительно дешевле, чем когда останавливаешься в отелях. К тому же тут ты сам себе хозяин, - признается Анатолий Иванович.

В этом году поток туристов все-таки уменьшился. Однако отдыхающие оказались в плюсе - отсутствие толп на пляжах сообщает неспешность и летнюю расслабленность.

Парить над морем

В течение многих лет небольшой участок высокого берега в окрестностях станицы Голубицкой (в непосредственной близости от маяка) привлекает парапланеристов со всего юга России и просто охотников до новых ощущений. Дело в том, что данная площадка характеризуется мягким динамическим восходящим потоком воздуха, ширина которого в ряде случаев достигает 300 метров. Поэтому пилоты совершают здесь длительные и комфортные полеты. Новички же поднимаются в воздух с инструктором.

Зрелище на Гнилой горе

Искупаться в грязевых ваннах можно и в 15 километрах от Темрюка на необычном плато, у которого два названия: официальное - вулкан Гефест и простонародное - Гнилая гора. Второе название оно получило благодаря зыбкой почве. Это невысокая плоская возвышенность диаметром 520 метров, имеющая форму усеченного конуса. Грязевые ключи разбросаны по всему полю сопки. Всего их около ста, и половина весьма активна - постоянно изрыгает глиняную лаву, булькает, шипит, а иногда взметается столбом ввысь.