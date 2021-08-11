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11.08.2021 09:53

Почему отдых в Алупке привлекает отдыхающих

Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 181(8532)
Курортный сезон в Крыму в самом разгаре. Ему не помешали ливни, обрушившиеся на Ялту: часть побережья совсем не пострадала, и гости радушного края не испытали никаких неудобств.
Величественные творения природы - Ай-Петри и рук человеческих - Воронцовский дворец и парк. Фото: Администрация отеля "Роялта" Величественные творения природы - Ай-Петри и рук человеческих - Воронцовский дворец и парк. Фото: Администрация отеля "Роялта"
Величественные творения природы - Ай-Петри и рук человеческих - Воронцовский дворец и парк. Фото: Администрация отеля "Роялта"

Напротив, в отелях полный аншлаг, номера забронированы до конца сентября, отметила наш эксперт, директор стабильно развивающегося представителя туриндустрии - отеля "Роялта" - Наталья Крива. Многие отдыхающие приезжают привитые, а туристы, уже перенесшие болезнь, устремляются к морю, чтобы укрепить свое здоровье.

Здесь, на самом юге полуострова, восстановление организма начинается с первых шагов, и часто для этого даже не нужно специальных реабилитационных программ. Представьте почти сорок гектаров лесного парка, напоенного хвойными чудодейственными ароматами: Алупкинский парк давно вошел в десятку флористических жемчужин Крыма. По бесчисленным дорожкам и тропам можно гулять бесконечно, каждый раз находя новую пищу для созерцания: экзотические растения, причудливые камни-исполины Большого Хаоса, водопады и пещеры, рукотворные памятники - Воронцовский дворец, храм архангела Михаила, сказочные фонтаны. Воздух, напоенный хвоей и морем, окажет благоприятное воздействие на легкие - дышите глубже, отдыхайте, лето продолжается!

Еще одну тенденцию отмечают отельеры: все больше людей предпочитает приезжать к морю... на работу. Возможности удаленки оказались воистину безграничны: сотрудники различных компаний прибывают на курорт с ноутбуком и продолжают трудиться с наибольшей эффективностью. Останавливаются в отеле семьями, и пока родители зарабатывают деньги, дети купаются в море. Отдыхаем - и работаем!

Новый вид коллективного туризма - посещение не только экскурсионных групп, но и разных творческих объединений.

- Этой весной к нам приезжали две группы детей-художников вместе с родителями. Они устраивали пленэры в парке и на крыше гостиницы, рядом с бассейном. Вид оттуда открывается потрясающий: внизу обрыв и море до самого горизонта, а наверху величаво возвышается трехглавая Ай-Петри, - рассказывает Наталья.

Если прошлым летом в столовых и кафе приходилось соблюдать социальную дистанцию, то теперь все активнее набирает обороты доставка еды прямо в номер. На эту форму обслуживания переходят, как правило, рестораны, кафе-партнеры и небольшие пекарни, которые, в свою очередь, не ограничиваются выпечкой, а предлагают еще и первые блюда. Отельеры же обзаводятся автоматами с кофе и снеками: удобно, вкусно, безопасно.

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