Под Волгоградом открылся военно-исторический лагерь"Страна героев"

Волгоградская область стала одним из пяти регионов (наряду с Ивановской, Пензенской, Псковской областями и Башкортостаном), где в этом году открылся военно-исторический лагерь "Страна героев". На первую смену поехали более 300 детей и подростков от 12 до 17 лет. Всего же отбор прошли тысяча школьников - победители различных конкурсов и олимпиад.

Базой выбран хутор Озерки в Иловлинском районе. Как рассказали в пресс-службе администрации области, в первую смену здесь приняли учеников кадетских и казачьих классов, активистов военно-патриотических и поисковых клубов и прочих объединений, а также представителей военных династий.

Темы двухнедельной программы - "Защитники", "Хранители истории", "Волонтеры Победы", "Медиа Победы". Это не только отдых, но и дополнительное образование. Ребятам читают общие курсы по военной истории России, социальному проектированию, уделяют внимание общефизической и спортивной подготовке. Ребята проходят "курс молодого бойца": начальная военно-прикладная, строевая, тактическая подготовка. Их научат пользоваться картой, ходить в походы, проводить раскопки, писать статьи. И, конечно, самому главному: работать в команде, общаться, брать на себя инициативу.

Наставниками стали педагоги и инструкторы, занимающиеся краеведением, поисковой работой, туризмом и непосредственно патриотическим воспитанием.

- Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания. В регионе более 150 военно-патриотических объединений и клубов, мощное развитие получили региональные отделения "Юнармии" и "Волонтеров Победы". Здесь наработана лучшая практика патриотического воспитания молодежи, - говорит программный директор лагеря "Страна героев" Андрей Кочнев.