Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя

Планы реконструкции исторического центра Севастополя обсудил президент на встрече с губернатором Михаилом Развожаевым.

Владимир Путин предложил поговорить по всем вопросам социально-экономического развития города, отметив, что уже многое сделано, но он хотел бы выслушать предложения по работе в исторической части Севастополя. "Все-таки с советских времен, еще даже в советское время, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России", - сказал он.

"Очень многое сейчас делается благодаря вашим поручениям", - заметил Развожаев. Говоря о решении по приведению в порядок центральной части города, он отметил масштабное благоустройство общественных пространств. "Мы в том числе сейчас нащупываем подходы, как исторические здания жилые отреставрировать", - добавил губернатор.