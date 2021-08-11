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Рубрика: Культура

Сергей Безруков привез в Севастополь "Эхо большого детского фестиваля"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 180(8531)
В Севастополе Сергей Безруков представил новый проект "Эхо большого детского фестиваля". В течение восьми дней в городе проходили показы детских спектаклей, кино и мультфильмов - лауреатов Международного большого детского фестиваля, а также творческие лаборатории для режиссеров и актеров, семинары для руководителей и сотрудников театров.
Сергей Безруков: Мы должны оставаться романтиками, нет ничего страшнее циничного взрослого. Фото: Юлия Крымова /РГ Сергей Безруков: Мы должны оставаться романтиками, нет ничего страшнее циничного взрослого. Фото: Юлия Крымова /РГ
Сергей Безруков: Мы должны оставаться романтиками, нет ничего страшнее циничного взрослого. Фото: Юлия Крымова /РГ

Фестиваль открылся спектаклем Московского губернского театра "Маленький принц" на сцене драмтеатра Черноморского флота. Режиссер и исполнитель главной роли Сергей Безруков выступил в сопровождении духового оркестра Росгвардии Севастополя, которым дирижировал руководитель Губернаторского оркестра Московской области Сергей Пащенко.

Фото: Юлия Крымова /РГ
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- Это один из первых спектаклей, который я поставил в Московском губернском театре, - рассказал Безруков журналистам. - Когда-то я читал сказки с оркестром в филармонии, в том числе "Маленького принца". Потом решил сделать спектакль, придумал песочницу, в которой происходит действие. Это и кукольный театр, и анимация. Главная идея спектакля - нужно сохранить маленького принца внутри себя. Мы должны оставаться романтиками, нет ничего страшнее циничного взрослого.

Зрители также увидели спектакли "Шинель" Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля, "Мой дедушка был вишней" воронежского Нового театра, "Сочинение про Джобса" в постановке "Театрального проекта 27" из Санкт-Петербурга, "Самый лучший папа" пензенского театра "Кукольный дом", "Книга джунглей. Маугли" Московского губернского театра.

Сергей Безруков сообщил, что на детском фестивале, который проходит с 2018 года, представлены детские театральные постановки, кино, анимация, цирковые и ледовые шоу со всей страны. Однако показы раньше проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2020 году из-за пандемии фестиваль прошел онлайн. Родилась идея проводить "Эхо БДФ" в регионах, чтобы лучшие работы смогли увидеть жители всей страны.

- В этом году мы будем совмещать офлайн- и онлайн-показы на фестивале, - рассказал актер. - Но спектакль надо смотреть живьем. Или посмотреть фильм, а потом пообщаться с артистом, который играл главную роль. Это живое общение необходимо. "Эхо" будет теперь каждый год, мы будем приезжать в другие регионы и показывать все живьем.

По словам Безрукова, первым городом стал Севастополь, поскольку Севастопольский ТЮЗ дважды принимал участие в фестивале и "стал родным" для организаторов.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Замечательные ребята, интересные постановки, а самое главное - люди занимаются театром по любви, - отметил он. - Это важно, когда играешь для детей. Это даже большая ответственность, чем играть для взрослых. Дети ничего о тебе не знают как об артисте, впервые тебя видят, и от того, как ты преподнесешь материал, будешь ли правдив и искренен, зависит, услышишь ли аплодисменты. Они могут заскучать, начать отвлекаться, шептаться или разговаривать в голос. Важно не упустить детское внимание.

- Город ждал этот фестиваль, все билеты на шесть спектаклей были распроданы, - отметила директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец. - Программа также включала творческие лаборатории, питчинг, семинар школы Геннадия Дадамяна, что очень важно для профессионального роста наших театральных коллективов.

В Севастопольском театре юного зрителя молодые режиссеры, отобранные экспертами БДФ, за неделю создали эскизы трех детских спектаклей. По словам худрука ТЮЗа Людмилы Оршанской, в работе задействовали всю труппу театра и работников цехов. Один из спектаклей будет доработан и войдет в репертуар ТЮЗа.

- Это очень полезный опыт для наших актеров: мастер-класс, встреча с новым режиссером, возможность проявить свои нераскрытые таланты, - рассказала Оршанская. - Также во время питчинга молодые режиссеры защищали свои проекты, которые могут попасть на театральные площадки Крыма и Севастополя.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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