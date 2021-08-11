Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара организовал доследственную проверку по сообщению о взрыве бытового газа, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в среду в 0.57 произошло ЧП в четырехэтажном жилом доме по улице Орджоникидзе, 1 Пашковского микрорайона столицы Кубани. После взрыва бытового газа начался пожар. В доме проживали 53 человека, из которых 10 - дети.

По предварительным данным, в одной из комнат дома произошел хлопок с последующим возгоранием. Заметив пожар, соседи вызвали экстренные службы. Пожарные локализовали пожар, после чего в помещении было обнаружено тело 25-летнего мужчины. Его 61-летняя мать и 58-летний отчим с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. Остальные жильцы эвакуированы и расселены в гостиницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.